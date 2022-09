Cientistas descobriram um coração de 380 milhões de anos incrivelmente preservado

O coração de um peixe de 380 milhões de anos foi encontrado dentro de um pedaço de sedimento australiano, aumentando os batimentos cardíacos dos cientistas. Não só este órgão está em ótima forma, mas também pode fornecer pistas sobre a evolução dos vertebrados com mandíbulas, o que inclui você e eu.

O coração pertence a uma classe extinta de peixes blindados com mandíbulas chamados artrópodes que floresceram no período Devoniano entre 419,2 milhões e 358,9 milhões de anos atrás – e o coração é 250 milhões de anos mais velho que o núcleo do peixe com mandíbula que atualmente carrega o “mais antigo”. Mas, embora o peixe seja muito antigo, a colocação de seu coração em forma de S com duas câmaras levou os pesquisadores a notar as surpreendentes semelhanças anatômicas entre os nadadores antigos e os tubarões modernos.

Disse a professora Kate Triangstick, paleontóloga de vertebrados da Curtin University, na Austrália, e coautora de um novo estudo sobre as descobertas. “Esses peixes literalmente têm o coração na boca e sob as guelras – assim como os tubarões de hoje”, disse Triangstick.

Os cientistas examinaram mais de perto a localização exata do órgão porque conseguiram observá-lo em relação ao estômago, intestinos e fígado do peixe fossilizado, que são raros.

“Não posso dizer o quão surpreso fiquei ao encontrar um coração 3D lindamente preservado e outros órgãos neste antigo fóssil”, disse Trinagistic.

Os fósseis foram descobertos por paleontólogos durante uma expedição de 2008 na GoGo Formation, e eles se somam a um conjunto de informações coletadas no local, incluindo as origens dos dentes e insights sobre a transição das barbatanas para os membros. A Formação GoGo, um depósito sedimentar na região de Kimberley, na Austrália Ocidental, é conhecida por seu rico registro fóssil que sustenta a vida do recife Devoniano da Era Paleozóica, incluindo os restos de tecidos delicados, como nervos e embriões com cordões umbilicais.

“A maioria dos casos de preservação de tecidos moles são encontrados em fósseis planos, onde a anatomia mole é pouco mais do que uma mancha na rocha”, disse o coautor do estudo Per Ahlberg, da Universidade de Uppsala, na Suécia. “Também temos muita sorte que as modernas técnicas de escaneamento nos permitem estudar esses frágeis tecidos moles sem destruí-los. Duas décadas atrás, o projeto teria sido impossível.”

Essas técnicas incluem feixes de nêutrons e microimagem de raios X, que criam seções transversais de objetos físicos que podem ser usados ​​para recriar modelos 3D virtuais.

Luz foi lançada sobre as descobertas fósseis de peixes modernos

Mas para aqueles que podem não considerar tais descobertas significativas, o coautor do estudo Ahlberg tem um lembrete: que a vida é, em seu nível mais básico, um sistema em evolução.

“O fato de que nós mesmos e todos os outros organismos com quem compartilhamos o planeta evoluímos de uma descendência comum através de um processo de evolução não é um fato acidental”, disse Ahlberg. “É a verdade mais profunda de nossa existência. Estamos todos conectados, no sentido mais literal.”