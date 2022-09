Rover perseverante descobre ‘tesouro’ de matéria orgânica em Marte

Alguns dos espécimes coletados recentemente incluem matéria orgânica, indicando que a Cratera Jezero, que provavelmente continha um lago e delta em que desaguava, Ambientes potencialmente habitáveis ​​3,5 bilhões de anos atrás.

“As rochas que procuramos no delta contêm a maior concentração de matéria orgânica que encontramos até agora na missão”, disse Ken Farley, cientista do projeto de perseverança do Instituto de Tecnologia da Califórnia em Pasadena.

A missão da sonda, que começou no Planeta Vermelho há 18 meses, envolve a busca de sinais de vida microbiana antiga. perseverança Colete amostras de rochas que podem Você tem Eu mantive este alerta Assinaturas biométricas. Atualmente, o rover contém 12 amostras de rochas.

perfuração no delta

A localização do delta torna a Cratera Jezero, que se estende por 45 quilômetros, especialmente Grande interesse para os cientistas da NASA. A característica geológica em forma de leque, uma vez localizada onde um rio encontrava um lago, preserva camadas da história marciana em rochas sedimentares, que se formaram quando as partículas se fundiram neste ambiente anteriormente aquoso.

O rover examinou o chão da cratera e encontrou evidências de rochas ígneas ou ígneas. Durante sua segunda campanha para estudar o delta nos últimos cinco meses, Perseverance encontrou ricas camadas de rochas sedimentares que acrescentam mais à história do clima e ambiente de Marte antigo.

“O delta, com suas diversas rochas sedimentares, contrasta lindamente com as rochas ígneas – formadas a partir da cristalização do magma – descobertas no fundo da cratera”, disse Farley.

“Esta justaposição nos fornece uma rica compreensão da história geológica após a formação da cratera e uma variedade de amostras. Por exemplo, encontramos grãos de arenito e fragmentos de rocha que foram criados longe da Cratera Jezero.”

A equipe da expedição nomeou uma das rochas que Perseverance experimentou como Wildcat Ridge. As rochas provavelmente se formaram quando lama e areia se estabeleceram em um lago de água salgada, onde evaporou bilhões de anos atrás. O rover raspou a superfície da rocha e a analisou com uma ferramenta conhecida como Raman & Luminescence for Organics & Chemicals Survey, ou SHERLOC.

Este laser de atordoamento sólido como uma rocha atua como uma luz negra fictícia para detectar produtos químicos, metais e matéria orgânica, disse Sunanda Sharma, cientista de Sherlock no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena.

A análise do dispositivo revelou que os minerais orgânicos são provavelmente moléculas aromáticas ou estáveis ​​de carbono e hidrogênio, que estão ligadas a sulfatos. Minerais de sulfato, frequentemente encontrados em camadas de rochas sedimentares, preservam informações sobre os ambientes aquáticos em que se formaram.

As moléculas orgânicas são de interesse em Marte porque são os blocos de construção da vida, como carbono, hidrogênio e oxigênio, bem como nitrogênio, fósforo e enxofre. Nem todas as moléculas orgânicas precisam de vida para se formar porque algumas podem ser criadas por meio de processos químicos.

“Embora a descoberta dessa classe de matéria orgânica por si só não signifique conclusivamente que a vida existiu, esse conjunto de observações está começando a se parecer com algumas das coisas que vimos aqui na Terra”, disse Sharma. “Simplificando, se esta caça ao tesouro é para possíveis sinais de vida em outro planeta, a matéria orgânica é evidência. E estamos obtendo evidências cada vez mais fortes à medida que avançamos em nossa campanha delta.”

Perseverança, assim como o rover Curiosity, já encontrou matéria orgânica na superfície de Marte. Mas desta vez, a descoberta ocorreu em uma área onde a vida pode ter existido.

“No passado distante, a areia, lama e sais que agora compõem o espécime Wildcat Ridge foram depositados em condições onde a vida teria prosperado”, disse Farley.

“O fato de matéria orgânica ser encontrada em tais rochas sedimentares – conhecidas por preservarem fósseis de vida antiga aqui na Terra – é importante, mas, por mais persistentes que sejam nossos instrumentos a bordo, outras conclusões sobre o que há no Wildcat terão que ser amostradas. Ridge vai esperar até que seja devolvido à Terra para um estudo aprofundado como parte da campanha de devolução de amostras de Marte da agência.”

Devolva as amostras à Terra

As amostras coletadas até agora, disse Farley, representam uma grande diversidade de regiões-chave dentro da cratera e do delta, onde a equipe de persistência está interessada em depositar alguns dos tubos de coleta em um local específico em Marte em cerca de dois meses.

Assim que o rover colocar as amostras nesse cache, ele continuará a explorar o delta.

Missões futuras podem coletar essas amostras e devolvê-las à Terra para análise usando algumas das ferramentas mais sensíveis e avançadas do planeta. Farley disse que é improvável que a perseverança encontre evidências indiscutíveis de vida em Marte porque o ônus de provar sua fundação em outro planeta é muito alto.

“Estudei a habitabilidade e geologia marcianas durante a maior parte da minha carreira e sei em primeira mão o incrível valor científico de devolver à Terra uma coleção cuidadosamente coletada de rochas marcianas”, disse Laurie Lichen, diretora do Jet Propulsion Laboratory da NASA, em um comunicado. .

“Estar a semanas de liberar espécimes incríveis de perseverança e apenas alguns anos para trazê-los à Terra para que os cientistas possam estudá-los em detalhes é realmente extraordinário. Aprenderemos muito.”

Algumas das várias rochas do delta estavam a cerca de 20 m de distância, e cada uma contava histórias diferentes.

Um pedaço de arenito, chamado Skinner Ridge, é evidência de material rochoso que provavelmente foi carregado para a cratera a centenas de quilômetros de distância, representando material que o rover não seria capaz de viajar durante sua missão. O Wildcat Ridge, por outro lado, preserva evidências de lama e enxofre que se aglutinaram e se formaram nas rochas.

Uma vez que as amostras estão em laboratórios na Terra, elas podem revelar informações sobre ambientes marcianos potencialmente habitáveis, como química, temperatura e quando o material foi depositado no lago.

“Acho que é seguro dizer que estas são duas das amostras mais importantes que coletaremos nesta missão”, disse David Schuster, cientista de amostras de retorno de persistência da Universidade da Califórnia, Berkeley.