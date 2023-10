Jordan Paul aceita desafio de Washington: “Tenho que aprender com os melhores”

WASHINGTON – Jordan Poole costuma usar uma metáfora para descrever como as franquias da NBA evoluíram ao longo do tempo.

O goleiro de 24 anos diz que o time parece uma pintura. À medida que os treinos e jogos passam, todos dentro da organização – jogadores, funcionários, treinadores, executivos – acrescentam pinceladas, criando algo que pode ou não agradar aos olhos.

Paulo agora via o processo a partir de duas perspectivas contrastantes. Os Golden State Warriors já eram a “Mona Lisa” da NBA em 2019, quando convocaram Paul com a 28ª escolha. O Washington Wizards, time que havia negociado por Paul vários meses antes, era agora uma folha em branco.

Com os Warriors, Paul foi titular e procurou preservar o que Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Steve Kerr e Bob Myers haviam elaborado. Com os Wizards, Poole tem a oportunidade de ser uma figura central na criação de algo totalmente novo. Se Os Mágicos um dia se transformará em uma obra de arte pode depender em grande parte dele, um fato que ele disse abraçar e no qual pensa constantemente.

“Golden State, o quadro deles já está pintado”, disse Paul durante uma entrevista ao Golden State. O atleta. “Algumas outras organizações já estavam estabelecidas ou tinham fundação. Mas foi ótimo porque aprendi com os melhores dos melhores.”

“Qual“Este é o desafio”, acrescentou. “O desafio é aprender e aplicar o que você aprendeu e tentar construir tudo a partir dos pontos em comum do que você sabe, do que você aprendeu de diferentes equipes, diferentes faixas etárias, diferentes regiões, diferentes treinadores, e então aplicar o que você aprendeu. você acha que é necessário ou o que você pediu ou o que você acha que vai ajudar.” E veja que obra-prima resultará.

Fale com as pessoas dentro dos Wizards hoje em dia sobre Poole e elas quase sempre dirão a mesma coisa: Poole concordou com a visão do novo presidente do basquete Monumental, Michael Winger, e do novo gerente geral dos Wizards, Will Dawkins. A próxima temporada será menos sobre vencer jogos e mais sobre estabelecer hábitos saudáveis, desenvolver indivíduos e equipes e mudar a percepção da organização. Uma franquia enfraquecida que parecia irremediavelmente estagnada nos últimos anos tentará emergir do seu mal-estar.

A nova energia veio de muitas fontes, inclusive do atacante Kyle Kuzma e do novo guarda Tyus Jones, mas Ball muitas vezes parece estar no centro das coisas. Este mês, Paul forneceu uma das vozes mais ativas e encorajadoras nas reuniões de equipe.

“Você vê isso em todos os treinos, você vê isso nos jogos”, disse o técnico Wes Unseld Jr. “Acho que sempre que as coisas ficam competitivas, ele tenta reunir seus rapazes e seu grupo.”

Paul foi um dos primeiros jogadores do Wizards a procurar Bilal Koulibaly depois que o time convocou o jovem de 18 anos. Mais tarde, Paul pediu aos dirigentes da equipe que colocassem o armário de Koulibaly ao lado dele para que ele pudesse ajudar o adolescente a se mudar da França para os Estados Unidos e para a NBA.

Na vitória dos Wizards na pré-temporada na noite de quarta-feira no Madison Square Garden, Jordan Poole marcou 41 pontos em 27 minutos. (Brad Penner/EUA Hoje)

Na quinta-feira passada, quando os jogadores de segunda e terceira linhas de Washington se recuperaram no quarto período contra o Charlotte Hornets em uma exibição de pré-temporada, Paul e Kuzma lideraram os aplausos do banco.

O grande veterano Taj Gibson descreve Paul como alguém que transcende qualquer grupo dentro da equipe, conversando com todos todos os dias, muitas vezes com um sorriso.

“Na verdade, amo o garoto”, disse Gibson. “É como a bola da vida. Quando você está perto de jovens que têm tanto a oferecer, tanta energia e alegria, você quer fazer parte disso. Ele entende a nova situação, mas todos os dias ele é um deles. das primeiras pessoas a falar na assembleia, e são as primeiras pessoas a falar no filme.

Na segunda-feira, após um treino em grupo, Paul permaneceu na quadra, acompanhado pelo assistente técnico David Vanterpool e vários membros da equipe de desenvolvimento, para fazer trabalhos individuais de arremesso. Depois que Paul completou sua série de arremessos de três pontos e saltos de média distância, o grupo se reuniu para arremessar do meio da quadra. Quando o coordenador de desenvolvimento de jogadores e vídeo Joe Ajeke fez uma tentativa de 47 pés, Paul sorriu e gritou.

Poucos minutos depois, Paul sentou-se para uma entrevista, ainda suando. Ele disse que sim, a equipe tem sido competitiva durante os treinos, mas acrescentou que um pouco de diversão de vez em quando também é importante.

“Vai ser difícil, não importa o que aconteça, mas estamos todos aqui juntos”, disse Paul. “Apenas sinta-se confortável o suficiente para ser você mesmo. Acho que é isso que tento incentivar a todos: ‘Seja você’. É preciso mais energia para ser outra pessoa do que para ser você. E desde que nossa equipe saiba disso, podemos conviver com todos sendo eles mesmos, sabemos como fazê-lo.

“Seja um encontro, um treino, uma sala de musculação – tento tocar boa música e gosto de estar perto uns dos outros, honestamente. Temos um grupo muito, muito bom, e essa é a personalidade (de todos). como pessoas e quem eles são como jogadores.” “Raramente se consegue um grupo de jogadores tão bom como o que temos agora, o que é óptimo.”

Ball ainda não jogou um único minuto da temporada regular com o Washington, mas já é um dos jogadores mais populares do time. Em 6 de outubro, quando jogadores individuais do Wizards foram apresentados antes de um jogo aberto dentro da Arena de Esportes e Entretenimento, a multidão de 1.000 estudantes do ensino médio nas arquibancadas reservou seus aplausos mais altos para Paul.

Paul é bem conhecido porque os Warriors ocupam um papel importante no cenário da NBA e porque ele foi uma parte importante na corrida dos Warriors ao título de 2021-22, com média de 17,0 pontos por jogo durante os playoffs.

Mas ele ganhou notoriedade indesejada em outubro passado, quando Greene assumiu o cargo Eu dei um soco na mandíbula dele Durante o treino do Golden State. Ao longo da temporada as reverberações daquele soco colocaram Paul e Green sob os holofotes Como Kerr admitiu em maio, isso prejudicou a química dos Warriors.

A altercação com Green não é um assunto que Paul aborda publicamente. Em julho, depois que sua troca com os Wizards se tornou oficial, Paul foi convidado a avaliar o impacto que o soco de Green teria no Golden State. “Estamos em Washington agora”, respondeu Paul educadamente. “Jogar em dupla é ótimo. Ser capaz de realmente florescer, expandir seu jogo e ajudar um novo time, e liderar um grupo inteiro de caras. É um desafio que estamos enfrentando. pronto. Temos um novo front office e há muito mais do que isso. “Das pessoas em quem investimos. Todo mundo está tão envolvido consigo mesmo que quer estar aqui e começar algo que possamos apoiar e que possa seja especial.

Paul receberá menos atenção nesta temporada do que recebeu durante seus quatro anos no Warriors. Washington e seus subúrbios são um grande mercado que devorou ​​​​o basquete da Divisão I quando os Washington Bullets, Georgetown Hoyas, Maryland Terrapins e Virginia Cavaliers estavam no auge, mas o basquete na região está em uma espiral descendente desde seu recente apogeu. Os anos setenta e oitenta. Winger foi contratado para revitalizar os Wizards e torná-los relevantes novamente.

Haverá trechos difíceis. Paulo percebe isso. Mas pelo menos ele tem alguma experiência nesta área; Durante sua temporada de estreia, com Curry e Thompson lidando com lesões, Golden State registrou um recorde de 15-50 em uma temporada encurtada pelo COVID. Kuzma e Jones também tiveram temporadas de derrotas no início de suas carreiras.

“Já jogamos basquete de alto nível o suficiente para sabermos que nem sempre será uma transição fácil e tranquila”, disse Paul. “Haverá dias de baixa, dias difíceis, dias lentos. É uma temporada longa, sete ou oito meses. Mas sabemos que esses são os dias em que as coisas melhoram: os dias mais difíceis, os dias em que estamos muito cansados. Todos virá com energia durante o training camp. Será que todo mundo tem muita energia positiva no primeiro mês ou mês e meio da temporada.

“Quando chega dezembro ou janeiro e está frio e escuro lá fora e você só tem seis horas de sol, esses são os dias em que é a estação verdadeiramente Tudo começa e você realmente começa a construir a base. Eu, Coz e Tyus sabemos disso. Portanto, se pudermos continuar a edificar todos durante esses dias, isso começará a diminuir, terá um efeito dominó, e esse será outro alicerce que deixaremos de lado.

Ball disputou quatro jogos da temporada regular na Capital One Arena, no centro de D.C., e disse que sempre amou a energia dos fãs de lá. É verdade que essa energia vem principalmente dos fãs dos Warriors na plateia ou de pessoas clamando para ver Curry jogar.

Agora, em um futuro próximo, cabe a Ball, Kuzma e Jones, como os jogadores mais populares do time, trazer a emoção de volta aos Wizards, dando aos fãs um motivo para comprar ingressos e assistir aos jogos na TV.

“todos nós amor “Jogar quando somos jovens, temos muita energia e estamos entusiasmados”, disse Paul. “Acho que isso é algo que deveríamos apoiar. Você pode ter um espírito jovem e alegre, assim como você pode se divertir jogando basquete. Adoraríamos sair e vencer 82 jogos. Talvez isso não aconteça. Mas isso não significa que você não possa aproveitar o jogo depois de jogá-lo. Então, queremos que todos vejam isso.”

Jordan Paul (à esquerda) teve média de 17,0 pontos por jogo nos playoffs de 2022, ajudando o Golden State a conquistar seu quarto título da NBA durante a era de Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green. (Paul Rutherford/EUA Hoje)

Paul terá um papel maior com os Wizards do que teve com os Warriors. Unseld disse que Paul manterá a bola nas mãos com mais frequência, mas também deve se concentrar mais em jogar uma defesa sólida. Paul também precisa ter certeza de que está acertando os chutes certos, em vez de acertar os chutes aleatoriamente, e ele, junto com Kuzma, está se esforçando para envolver os jogadores menos experientes do time, disse Dawkins.

“Seu próximo passo é melhorar as outras pessoas, porque quando ele tiver a bola, as pessoas saberão que ele quer chutar e marcar, e isso é uma coisa boa”, disse Kuzma. “Isso é bom porque significa que seus companheiros estarão mais abertos do ponto de vista defensivo. Então será ótimo. E esta é a primeira vez dele nesse tipo de função. Jogando sem bola por tantos anos, será necessário tempo. Mas ele é jovem e adora o jogo. Ele adora seu ofício.”

“Sua confiança é inabalável”, disse Jones sobre Paul.

A noite de quarta-feira proporcionou uma prévia tentadora do que Paul pode realizar quando está no seu melhor. Ele estrelou a vitória dos Wizards na pré-temporada por 131-106 no Madison Square Garden. Em 27 minutos, ele marcou 41 pontos em 10 de 19 arremessos de campo. Ele não era tímido. Ele fez um par de três pontos a 28 pés de distância.

Unseld referiu-se a Paul como um “viciado em basquete, um trabalhador incansável” e “sábio além de sua idade”.

Paul ressaltou que o senso de responsabilidade deve vir de todos, mas acrescentou que valoriza a oportunidade de ser um dos rostos da franquia. Ele sempre pensou que a oportunidade chegaria, mas nunca a imaginou tão cedo em sua carreira.

Ele parece se sentir livre. Ele lembrou que já tem o título de campeão e já tem segurança financeira, graças a uma prorrogação de contrato de quatro anos com valor garantido de US$ 123 milhões que assinou em outubro passado. Com tudo o que foi conquistado, ele disse que pode se concentrar em um novo desafio: ajudar a reconstruir a franquia.

“Nos quatro meses que estou aqui, tem sido ótimo”, disse ele. “É como se você estivesse pintando sua própria tela, basicamente. Você tem uma tela em branco e 18 artistas, e cada um tem que pintar seu próprio quadro. No final, tentamos torná-lo um, o que é ótimo.”

É verdade que pintar esse quadro exigirá um esforço de equipe.

Mas nesta temporada, Paul terá tanta responsabilidade para com o pincel quanto qualquer outra pessoa no elenco.

(Foto superior de Jordan Paul e Frank Ntilikina: Jeff Berk/USA Today)