Chegaram buracos de meta vidro

Está acontecendo: as pessoas estão mais uma vez entrando em espaços públicos usando um computador de gravação de vídeo na cabeça. Só que desta vez o Face Computer está sendo vendido pela Meta, não pelo Google.

Diga olá aos Glassholes da Meta.

No fim de semana, quando os compradores experimentaram pela primeira vez o novo fone de ouvido Meta Quest 3, alguns começaram a postar vídeos deles mesmos interagindo com o mundo real. em vez de De jogar.

Claro, é legal explodir vilões low-poly quebrando suas paredes, mas não é tecnicamente impressionante que o novo fone de ouvido da Meta permita que você faça exatamente isso? Cozinhe a refeição ou Varra o chão Ou aproveite Café fino em um lindo dia Sem nunca tirar o aparelho? Isso é o que o vídeo de passagem colorido do Quest 3 permite.

Não demorou muito para que as pessoas começassem a ultrapassar limites – tanto tecnológica como socialmente. Jay Mayo entrou no corredor da Comic-Con em Nova York Com o fone de ouvido ligado, você pode gravar clipes de estranhos ao longo do caminho.

Kukurio59 se filmou Esperando o elevador, que é verdadeiramente um dos lugares socialmente mais constrangedores que a humanidade tem para oferecer. (Eles também foram fotografados Algumas demonstrações menos públicas.)

E no vídeo que você já viu no início deste post, Cix Liv, apoiadora do XR e da IA, hackeou quase completamente o Glasshole entrando direto em um café em São Francisco e fazendo um pedido, sem se preocupar em esconder o endereço do café.

Aqui está o vídeo novamente:

Falei com Ray Ng, coproprietário do Fiddle Fig Cafe, o café em questão, e ele achou que era simplesmente "risível e engraçado". Ng diz que Lev não se sentou e tomou café com os fones de ouvido. "Eles pegaram o jogador, sentaram e pronto", ele me contou por telefone. A coisa toda acabou em "talvez 5 minutos".

Mas isso não impedirá necessariamente que outros buscadores de atenção sigam os passos de Lev, e eles podem até encorajar uns aos outros. “Agora não me sinto mal por andar com fones de ouvido durante os quadrinhos.” May respondeu a Livdepois que o artista que se filmou andando pela Comic-Con de Nova York viu o vídeo de Cafe Liv.

Já passamos por tudo isso antes, é claro – há uma década, a opinião pública se voltou contra o Google Glass, com os empregadores públicos em particular se manifestando contra a tecnologia. Restaurantes, cinemas, cassinos, bares e outros estabelecimentos públicos proibiram completamente os fones de ouvido – uma mulher teria sido agredida por usar o Google Glass em São Francisco, e um cliente do XR foi agredido em Paris enquanto usava um dispositivo de aparência semelhante.

Mas isso foi há uma década, e eu disse no ano passado que a nossa definição de privacidade, a nossa tolerância à fotografia pública e a nossa resistência à tecnologia wearable mudaram drasticamente desde que o Google introduziu o Glass pela primeira vez. Talvez não haja problema desta vez? Câmeras de smartphones onipresentes são agora a norma, e as pequenas empresas muitas vezes aproveitam componentes impactantes; Ng foi bom em nomear o Fiddle Fig Cafe nesta história.

Eu me pergunto se o Meta está pronto para que o Quest 3 seja o fone de ouvido com orifício de vidro preferido. Embora a empresa tenha pensado cuidadosamente para garantir que seus óculos Ray-Ban, semelhantes aos óculos, não caíssem na mesma armadilha, ela publicou informações sobre privacidade e Instruções sobre como usar estes óculos em locais públicosincluindo informar proativamente as pessoas que você está gravando – a Quest 3 não parece ter diretrizes publicadas semelhantes. READ Apple lança iPhone 14 com satélite SOS e Ultra Watch para ambientes externos

Também é difícil para os transeuntes saberem quando o Quest 3 está gravando. Ele simplesmente pulsa com uma luz branca, lentamente, e é A luz já está acesa por padrão. Quando perguntei à minha esposa se ela achava que eu estava gravando, ela disse que não tinha ideia.

Por outro lado, se eu visse alguém entrando em uma cafeteria com um objeto branco protuberante sobre o rosto, equipado com vários orifícios para câmera, presumiria automaticamente que ele estava gravando absolutamente tudo.