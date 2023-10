O desempenho de Cities: Skylines 2 “não atendeu ao padrão que almejamos”, admite Paradox antes do lançamento

Antes do lançamento de Cities: Skylines 2 na próxima semana, a editora Paradox Interactive admitiu que a sequência de construção de cidades “ficou aquém do alvo”. [performance] O padrão que almejamos.” No entanto, em vez de atrasar o jogo para resolver esses problemas, a editora decidiu que “lançá-lo agora é o melhor caminho a seguir.”

A admissão um tanto surpreendente foi compartilhada em A Postado no fórum oficial do Paradoxfoi escrito para abordar “preocupações levantadas sobre o desempenho de Cities: Skylines 2” após a decisão da editora de aumentar as especificações mínimas e recomendadas para Cities Skylines 2 no PC e adiar o jogo no Xbox e PS5 até a primavera do próximo ano.

“Cities: Skylines 2 é um título de última geração e, naturalmente, tem certos requisitos de hardware”, escreveu a editora. “No entanto, embora nossa equipe tenha trabalhado incansavelmente para oferecer a melhor experiência possível, não atingimos o padrão que almejávamos.”

O trailer oficial de Cities: Skylines 2

No entanto, em vez de atrasar o lançamento da versão para PC para coincidir com a janela revisada de lançamento do console, a Paradox prosseguirá com o lançamento na próxima semana, conforme planejado. “Ainda estamos pensando no longo prazo do projeto, então lançar agora é o melhor caminho a seguir”, explicou ela. “Estamos orgulhosos da jogabilidade e dos recursos exclusivos de Cities: Skylines 2 e realmente acreditamos que ele oferece uma ótima experiência que você irá desfrutar.”

A Paradox insiste que irá “melhorar continuamente o jogo nos próximos meses”, mas diz que quer “gerir as expectativas em torno do desempenho” para o lançamento da próxima semana. Ele acrescenta: “Nossa ambição é que o maior número possível de jogadores desfrutem de Cities: Skylines 2, e estamos comprometidos em garantir que ele atinja todo o seu potencial”.

Além disso, a editora anunciou que está abandonando o suporte do Steam Workshop para mods em favor de sua própria plataforma Paradox Mods, que, segundo ela, estará disponível para console e PC. “Para usuários de console, isso significa que você poderá acessar Asset Mods na biblioteca”, escreve Paradox. “Sabemos que esta é uma grande parte da experiência Cities: Skylines e estamos muito entusiasmados em entregar uma solução que disponibiliza mods para todos.”

Cities: Skylines 2 será lançado para PC em 24 de outubro e chegará para PlayStation 5 e Xbox Series