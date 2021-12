Chase Claypool perdeu um tempo valioso em festas

Perseguição de Claypool Talvez ele se tenha colocado no canil de Mike Tomlin.

A estrela do Steelers irritou amplamente seu treinador no início do jogo de quinta-feira à noite contra Minnesota Vikings Ao desenhar uma penalidade de 15 jardas para rugosidade desnecessária. Tomlin o colocou no banco para algumas jogadas, na esperança de mandar uma mensagem.

Parece que a mensagem não funcionou.

Os Steelers tiveram a chance de forçar a prorrogação em seu último game drive, perdendo por 36-28. O Pittsburgh se recuperou de uma desvantagem de 29 a 0 e passou para roer as unhas. Durante essa corrida, Claypool teve um passe em quarto lugar e um para um ganho de 9 jardas na seqüência de 34 jardas em Minnesota com cerca de 38 segundos restantes no regulamento. Após a recepção, Claypool comemorou a primeira queda e a bola escorregou de suas mãos. Ele fluiu para o campo e levou alguns segundos para o oficial fazer malabarismos e colocá-lo para a próxima jogada dos Steelers, que foi interrompida há quase 24 segundos. Foram aqueles segundos preciosos que os Steelers não puderam perder, pois acabaram perdendo para os Vikings.

Então o que aconteceu, Chase?

“Eu definitivamente tenho que ser melhor”, disse Claypool. “Fui abordado perto do zero, fiz um pequeno ponto de partida e fui passar a bola para o árbitro. Ele acabou de chegar. Então, mesmo que eu procurasse por ele, ele não estava lá. Ele correu pelo campo para pegar a bola. Custou-nos tempo. Mas eu definitivamente tinha que melhorar. Eu conhecia a situação. ”

Claypool finalizou oito recepções e 93 jardas em uma derrota na quinta-feira.