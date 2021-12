Kenneth Walker III, da Michigan State University, ganha o melhor jogador do ano do Walter Camp, Doak Walker

Estado de michigan futebol americano Correndo de volta Kenneth Walker III Não consegui um voo para Nova York para a festa da Copa Heisman no sábado, mas ele carregou duas peças principais de hardware na noite de quinta-feira.

Walker se tornou o primeiro espartano a ganhar o Prêmio Walter Camp de Jogador Nacional do Ano e Doak Walker.

O nativo de Arlington, Tennessee, venceu três contendores do Heisman Finals no lado defensivo de Michigan, Aidan Hutchinson, o quarterback do Alabama Bryce Young e Pete Kenny Pickett, bem como o atacante de Georgia Jordan Davis. O Jogador do Ano Walter Camp é concedido anualmente desde 1967.

Walker é o primeiro vencedor do Walter Camp a não ser selecionado em uma final de Heisman. O tight end de Notre Dame, Ken McAfee ganhou o prêmio em 1977, Penn State atrás de Larry Johnson em 2002 e Texas Colt McCoy em 2009 – ambos terminaram em terceiro em Heisman, o pior entre os vencedores do Walter Camp. O último vencedor do Walter Camp a não vencer uma corrida de Heisman foi Tua Tagovailoa, no verão de 2018 no Alabama.

Davis ganhou o Troféu Outland como Outstanding Inside Lineman e o Bednarik Award como Defensive Player of the Year na noite de quinta-feira. Mas Walker não estava entre os quatro finalistas da Copa Heisman anunciados na segunda-feira. Hutchinson, Young, Beckett e o quarterback CJ Stroud estarão em Ohio, Nova York, para a apresentação de sábado.

Para o Doak Walker Award, em homenagem a um ex-jogador do Detroit Lions e concedido anualmente ao melhor jogador de futebol universitário desde 1990, Kenneth Walker III derrotou o colega finalista Tyler Buddy do Missouri e Press Hall, Iowa.

A transição júnior de Wake Forest ocorreu 263 vezes para a MSU nesta temporada, acumulando 1.636 jardas (a segunda no país) e 18 touchdowns (oitava). As 136,3 jardas por jogo também foram boas para o segundo lugar entre suas aparições de futebol da Bowl Subdivision.

Ele estreou com os Spartans com um estrondo, indo 75 jardas de corpo a corpo no primeiro jogo da temporada contra o Northwestern em 3 de setembro. Em seguida, ele estabeleceu um recorde escolar para o jogo de scrimmage mais longo com uma corrida de 94 jardas contra os Rutgers em 9 de outubro. Foi tudo no topo, com sua atuação contra o Michigan em 30 de outubro: 23 segurando 197 jardas e cinco touchdowns, um recorde contra os Wolverines.

Durante sua entrevista pós-equipe na ESPN, Walker era tudo sobre os espartanos, recusando-se a mencionar um jogo que marcou ele e seus companheiros: “Cada jogo mostra praticamente quem somos. Todos lutam muito, cada jogo.”

Walker lidera a FBS em jardas de touchdown (1154), mantém 20 jardas (21) e dribles perdidos forçados (89), e está restrito ao segundo lugar em 10 jardas posteriores (46).

Walker foi eleito o Ten maior Running Back do Ano, bem como o primeiro All-Big Ten pelos treinadores e pela mídia no início deste mês. Walker também foi nomeado Walter Camp All-American. Ele foi um dos três finalistas do Prêmio Maxwell como o melhor jogador do país, que foi para o time Alabama Young na quinta-feira.

Ligue para Ryan Ford em rford@freepress.com. Siga-o no Twitter Tweet incorporar.