Chamadas para boicotar o McDonald’s e outras marcas após a invasão russa da Ucrânia

Grandes marcas globais, incluindo McDonald’s companhia ( MCD.N ) PepsiCo ( PEP.O ) e na Estée Lauder Cos Inc. Pensando em interromper temporariamente suas operações na Rússia, o chefe do Fundo de Pensão do Estado de Nova York escreveu em cartas a várias empresas na sexta-feira.

outro comp Os destinatários da carta são Mondelez International Inc, Fortinet Inc, Kimberly-Clark Corp, Bunge Ltd, Coty Inc e Alnylam Pharmaceuticals Inc. e Trimble Inc.

Marcas de fast food dos EUA sujeitas a fechamento na Rússia em meio ao conflito na Ucrânia

Nenhuma das empresas respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Político Aumenta a pressão para que as empresas fechem Rússia Por causa da invasão da Ucrânia, as sanções dificultam algumas operações. Algumas grandes empresas já disseram que vão parar, incluindo a fabricante de calçados esportivos Nike e a empresa de móveis IKEA. Consulte Mais informação

Guerra russo-ucraniana cria ‘enorme choque de oferta’, diz chefe do Banco Mundial

Cartas do controlador do estado de Nova York, Thomas Dinpoli, instavam as empresas a revisar seus negócios na Rússia porque enfrentam “riscos legais, de conformidade, operacionais, de direitos humanos, de funcionários e de reputação significativos e crescentes”, escreveu Dinapoli, que supervisiona quase US$ 280 bilhões para o estado. . Um fundo de aposentadoria que possui ações de empresas.

A carta afirmava que interromper ou encerrar as operações na Rússia “atenderia aos vários riscos de investimento associados ao mercado russo e desempenharia um papel importante na condenação do papel da Rússia em minar fundamentalmente a ordem internacional, vital para uma economia global forte e saudável”.