Elon Musk diz que a SpaceX está se concentrando na defesa cibernética depois que alguns sinais do Starlink foram bloqueados perto de zonas de conflito na Ucrânia

Fundador e CEO da SpaceX Elon Musk Ele disse na sexta-feira que sua empresa agora está se concentrando na defesa cibernética e na superação de interferências de sinal em seus satélites de internet Starlink em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Musk e SpaceX foram enviados starlink Estações para a Ucrânia a pedido de um funcionário do governo depois que o serviço de internet foi interrompido em todo o país devido à invasão russa. Uma remessa de estações terrestres Starlink, que usam uma antena e um terminal para acessar o serviço de banda larga via satélite, Chegou na Ucrânia na segunda-feira 28 de fevereiro). Com terminais em uso, SpaceX Musk disse que está trabalhando para mantê-la online.

“Algumas estações Starlink perto de zonas de conflito ficaram congestionadas por horas a fio”, disse Musk Escreveu em uma declaração no Twitter Sexta-feira (1 de março). “Nossa atualização de software mais recente vai além da ofuscação.”

A SpaceX foi redefinida para defesa cibernética e interferência de sinal. Isso causará pequenos atrasos em Starship e Starlink V2.5 de março de 2022 ver mais

Musk disse mais tarde que a SpaceX mudou seu foco para manter o serviço Starlink ininterrupto na Ucrânia e provavelmente em outros lugares.

“A SpaceX repriorizou a defesa cibernética e superou o bloqueio de sinal”, livros de sexta-feira. Musk disse sarcasticamente que as ações eram uma espécie de trabalho inesperado de garantia de qualidade para o sistema Starlink.

Musk também disse que o trabalho de Starlink “causará pequenos atrasos na nave estelar e no Starlink V2”.

SpaceX nave estelar É uma nave espacial reutilizável gigante projetada para usar um enorme impulsionador reutilizável chamado Super Heavy para lançar missões no espaço profundo. NASA usou a espaçonave Starship para pousar astronautas na Lua para isso Programa Artemis. A SpaceX espera lançar o primeiro voo orbital de uma nave não tripulada nos próximos meses. O Starlink V2 é o sistema Starlink de próxima geração da SpaceX que inclui links a laser entre satélites e outras melhorias.

Aviso importante: Starlink é o único sistema de comunicação não russo ainda operando em algumas partes da Ucrânia, então a probabilidade de ser alvo é alta. Por favor, use com cautela.3 de março de 2022 ver mais

Depois que os terminais Starlink foram entregues à Ucrânia, Musk alertou que o sistema poderia deixar seus usuários vulneráveis ​​a ataques militares russos.

“Aviso importante: o Starlink é o único sistema de comunicação não russo ainda operando em algumas partes da Ucrânia, então a possibilidade de ser alvo é alta. Por favor, use-o com cautela”, Musk escreveu no Twitter quinta-feira (03 de março).

“Ligue o Starlink apenas quando necessário e posicione a antena o mais longe possível das pessoas”, Musk contínuo. “Coloque um borrão de luz sobre a antena para evitar a detecção visual”, ele adicionou.

Na quinta-feira (3 de março), a SpaceX enviou seu último lote de satélites Starlink em órbita a bordo de um foguete Falcon 9. Essa missão 47 novos satélites Starlink lançados em órbita Do Pad 39A no Centro Espacial Kennedy da NASA. Até o momento, a SpaceX lançou mais de 2.000 satélites em órbita, com planos para uma inflação inicial maciça de 12.000 para fornecer cobertura global de banda larga.

