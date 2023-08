Cerca de 30.000 pessoas receberam ordens de evacuar devido aos incêndios florestais na Colúmbia Britânica, no Canadá

Incêndios florestais estão queimando no estado de Washington, oeste do Canadá

Incêndios florestais estão queimando no estado de Washington, oeste do Canadá

Cerca de 30.000 pessoas receberam ordens no sábado para evacuar suas casas em British Columbia, no oeste do Canadá, disseram autoridades provinciais, quando um grande incêndio atingiu a cidade de Kelowna.

“A situação é muito dinâmica e os números estão mudando o tempo todo, mas até agora estamos pairando em torno de 30.000 pessoas em ordem de evacuação e outras 36.000 pessoas em alerta de evacuação”, disse Bowen Ma, Ministro de Gerenciamento de Emergências da Colúmbia Britânica. E prepare-se para o clima.

Evacuações aéreas na quinta-feira começaram a descarrilar residentes na capital dos Territórios do Noroeste do Canadá incêndios florestais que ficava perto da cidade com uma população de 20.000 habitantes.

O governo dos Territórios do Noroeste disse na quinta-feira que as pessoas nas quatro áreas de alto risco de Yellowknife devem sair o mais rápido possível e que os residentes nas outras áreas têm até o meio-dia de sexta-feira para sair.

Metade da população dos Territórios do Noroeste já foi deslocada pelos incêndios, BBC News informou, citando uma atualização federal na sexta-feira. Milhares de pessoas fugiram dos incêndios, viajando centenas de quilômetros em busca de segurança ou esperando em longas filas por voos de emergência, enquanto a pior temporada de incêndios do Canadá não mostra sinais de diminuir.

O Canadá registrou um número recorde de incêndios florestais este ano – Contribuindo para sufocar a fumaça em partes dos Estados Unidos – Com mais de 5.700 incêndios queimando mais de 137.000 quilômetros quadrados (53.000 milhas quadradas) de um extremo ao outro do Canadá, de acordo com o Canadian Interagency Forest Fire Center.