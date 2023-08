Evacuação em massa devido a incêndios florestais no oeste do Canadá | notícias da crise climática

Uma emergência foi declarada como devastação na Colúmbia Britânica e nos Territórios do Noroeste, os últimos incêndios florestais em todo o país.

Os bombeiros lutaram contra os incêndios florestais que devastam duas áreas metropolitanas no oeste do Canadá – incêndios que fizeram dezenas de milhares fugirem em apenas alguns dias.

Um incêndio fora de controle no sul de BC cresceu mais de cem vezes em 24 horas.

Com as condições ainda se deteriorando rapidamente até a noite de sexta-feira, o primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, Daniel Ibe, declarou estado de emergência em toda a província para obter poderes oficiais temporários para lidar com os riscos relacionados a incêndios.

“Esta é uma temporada histórica de incêndios florestais para a Colúmbia Britânica”, disse Ibe em uma coletiva de imprensa. “Declarar estado de emergência… transmite às pessoas em toda a província a gravidade da deterioração da situação.”

Incêndios também estão queimando perto de Lytton em Fraser Canyon – devastado por incêndios florestais em 2021 – e Invermere no sudeste de B.C.

Os incêndios devastadores na Colúmbia Britânica e nos Territórios do Noroeste são os últimos em um verão de incêndios florestais dramáticos em todo o país.

Yellowknife, a capital dos Territórios do Noroeste do Canadá, foi transformada em uma cidade fantasma depois que quase todos os 20.000 residentes da cidade fugiram.

O ministro do Meio Ambiente, Shane Thompson, disse que as evacuações ocorreram em um período de 48 horas, com cerca de 15.000 partidas em comboios e 3.800 partidas em voos de emergência.

Teme-se que a única rota de fuga seja bloqueada, já que cerca de 2.600 pessoas foram deixadas para trás, incluindo equipes de emergência, bombeiros, funcionários públicos e policiais, além de moradores que se recusaram a sair.

Mais de 2.000 quilômetros (1.200 milhas) ao sul, na Colúmbia Britânica, Kelowna, uma cidade de 150.000 habitantes no Vale Okanagan, também foi queimada.

Incêndios já destruíram muitas propriedades em West Kelowna, que separa o Lago Okanagan de seu vizinho maior de mesmo nome.

O ministro de Gerenciamento de Emergências, Bowen Ma, disse que o número de pessoas sob ordem de evacuação na Colúmbia Britânica é de 15.000 no total. Milhares na área receberam ordens de fugir ou se preparar para partir a qualquer momento.

O Canadá continua sofrendo uma temporada recorde de incêndios que matou quatro pessoas até agora e sufocou com a fumaça em partes dos Estados Unidos.

Ao todo, houve mais de 5.700 incêndios que queimaram mais de 137.000 quilômetros quadrados (53.000 milhas quadradas) de um extremo ao outro do Canadá, de acordo com Centro Interagências Canadense de Incêndio Florestal.

Além disso, os incêndios liberaram uma quantidade sem precedentes de dióxido de carbono.

Os cientistas dizem que o aquecimento global causado pelo homem está exacerbando os desastres naturais, tornando-os mais frequentes e mortais.