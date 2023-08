O módulo lunar russo Luna-25 se perde em um acidente

Uma espaçonave robótica russa com destino à superfície da lua caiu na superfície lunar, disse a agência espacial da Rússia no domingo, citando os resultados de uma investigação preliminar um dia após a perda do contato com o veículo.

Este é o revés final no voo espacial para um país que durante a Guerra Fria se tornou o primeiro país, como a União Soviética, a colocar um satélite, um homem e depois uma mulher em órbita.

A sonda Luna-25, a primeira espaçonave russa a alcançar a superfície lunar desde a década de 1970, entrou na órbita lunar na última quarta-feira e deveria pousar na segunda-feira. Na tarde de sábado, horário de Moscou, de acordo com a agência espacial russa Roscosmos, a espaçonave recebeu ordens para entrar em uma órbita que a levaria a pousar na superfície da lua. Mas uma “emergência” inexplicável ocorreu e o ajuste orbital não aconteceu.

No domingo, a Roscosmos disse que as medidas para encontrar e restabelecer o contato com o rover falharam e que calculou a falha do ajuste para significar que a Luna-25 se desviou de sua órbita planejada e “deixou de existir como resultado de um colisão com a superfície lunar.”