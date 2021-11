CEO da Macy’s, Store Veteran, Fights Amazon’s Future

As portas da Macy’s são decoradas com enfeites de Natal em 4 de dezembro de 2020 na cidade de Nova York.

Como Messi Preparando-se para divulgar seus lucros do terceiro trimestre em 18 de novembro, antes da maior temporada de varejo, a mais urgente em uma série de perguntas dos investidores será: A capacidade da Macy de construir um negócio pontocom dentro de uma empresa tradicional de tijolo e argamassa alcançado sozinho?

A Macy’s, que disse que suas vendas digitais chegarão a US $ 10 bilhões em 2023, ante US $ 7,6 bilhões em 2020, provavelmente dirá não. Mas dado que as vendas pontocom da Macy’s ultrapassaram a receita das mesmas lojas por anos – e que a empresa opera 788 lojas em seu portfólio – outra pergunta implora: A atual equipe de gestão da Macy, liderada por um “CEO de loja de departamentos”, como varejista? O investidor descreveu recentemente o CEO da Macy’s, Jeff Gennette, como a melhor escolha para liderar a maior loja de departamentos do país em uma nova era de varejo cada vez mais sofisticada e digital e dominada por concorrentes digitalmente originais como a Amazon?

Ambas as perguntas têm assombrado Macy desde outubro, quando o ativista investidor Jana Partners apontou isso em uma apresentação para investidores. Macy’s pode melhorar sua classificação Ao desmantelar seu próprio negócio de e-commerce. Jana, com um histórico de empurrar grandes varejistas para mudar as operações, adquiriu uma participação na Macy’s e Logo após esta apresentação, o conselho de administração da empresa instou Em uma carta para separá-lo do braço digital, ele especulou que o braço online da Macy’s poderia valer cerca de US $ 14 bilhões, o dobro do valor da Macy hoje.

A Macy’s não quis comentar antes dos lucros.

A Jana Partners não comentará sua participação na Macy’s, mas uma pessoa familiarizada com a situação disse que a Macy’s foi convidada a avaliar um acompanhamento Mesma estratégia da Saks Fifth Avenue Trazer um investidor para seu negócio na Internet para acelerar seu crescimento, destacar seu valor e melhor posicioná-lo para atrair os melhores talentos em tecnologia. Esse último ponto foi enfatizado duas vezes recentemente na Saks, primeiro quando um ex-executivo da Amazon se juntou ao conselho da nova Saks.com – supostamente se preparando para sua oferta pública inicial – e então durante o verão, quando outro ex-executivo da Amazon assumiu como diretor de Operações em a nova loja autônoma 5 da SaksNS Empresa de comércio eletrônico.

“As empresas aprenderão com pessoas que não estão necessariamente em suas raias de natação”, disse Bernadette Nixon, CEO da Algolia, uma empresa de tecnologia que ajuda os varejistas a melhorar seu e-commerce. Nixon prevê que veremos muitos talentos de alta tecnologia executivos cruzando as linhas da indústria. “No final do dia, estamos em um mundo digital e a Amazon define os padrões, não Lord e Taylor ou Sachs ou Macy”, disse ela.

Gennette foi nomeada CEO em 2017 e foi então incumbida de consertar um modelo de loja em declínio que estava perdendo terreno para a Amazon e fornecedores de fast fashion baratos. Genet está na Macy’s quase exclusivamente desde 1983, quando era estudante de graduação na Universidade de Stanford, designado para o Programa de Treinamento de Executivos. De acordo com o Wall Street Journal, ele subiu na hierarquia da Macy com experiência em merchandising e operações de loja, e teve como grandes objetivos atrair compradores da geração Y e levar entretenimento para as lojas da Macy quando se tornou CEO.

Três décadas passadas na mesma velha loja provavelmente ajudam a explicar por que ele vê o cenário de varejo do futuro como sendo mais do que apenas digital.

“Para mim, está claro que um ecossistema de varejo abrangente com lojas físicas nos melhores shoppings e locais fora dos shoppings mais produtivos, integrado com as melhores ofertas de e-commerce da categoria é uma combinação poderosa que nos impulsiona como uma empresa forte, “Jeanette disse em uma teleconferência de lucros do trimestre. A segunda para a Macy’s em 19 de agosto.

O preço das ações da Macy’s subiu cerca de 34% desde que a Jana Partners propôs pela primeira vez uma oferta separada, mas historicamente o amor de Wall Street, que vê Jennett como um cara durão de tijolo e argamassa, tem sido uma raridade.