A empresa agora aceita criptomoeda como método de pagamento online

foto : Scott Olson ( Getty Images )

AMC, uma das maiores notas de todos os tempos, está abraçando outro jogador poderoso: criptomoeda. E seu CEO está muito animado com isso.

O CEO Adam Aaron tuitou orgulhosamente na sexta-feira que a empresa agora aceitará um grande número de criptomoedas para pagamentos online. Oferecendo uma “bateria, por favor”, Aron anunciou que Bitcoin, Ethereum, bitcoin cash e litecoin são bem-vindos no AMC, acrescentando que a rede de cinemas também aceita Apple Pay, Google Pay e PayPal.

“Grandes notícias de última hora! Como prometido, muitas novas maneiras de pagar online no AMC, ” Livros de Aaron. “Agora estamos orgulhosos de aceitar: drumroll, please… Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. Também Apple Pay, Google Pay e PayPal. Incrivelmente, eles já representam 14% do total de nossas transações online! Dogecoin próximo”.

Então ele retuitou um meme de si mesmo photoshopado em uma moeda de ouro.

G / O Media pode obter comissão

Mais importante, Aaron disse que a criptomoeda pode ser usada Conectados Compras, para que não pareça que você poderá usá-los para comprar qualquer coisa pessoalmente no momento. (No que diz respeito ao pagamento, A beira Ele ressalta que o PayPal parece ser a única forma de pagar com criptomoeda no momento). AMC já permitia clientes anteriormente Compre vales-presente com criptomoeda.

O anúncio de Aaron não foi nenhuma surpresa. Ao longo dos últimos anos mesesEle tem insistido com os acionistas que a empresa está trabalhando para aceitar criptomoedas para pagamentos online. Ele até puxou uma página de Guide Elon Musk, CEO da Tesla e criou duas enquetes no Twitter para perguntar ao público se AMC Aceitação Dogecoin E Shiba Inu. (Coincidentemente, Musk ficou impressionado com a pesquisa de Aaron no Dogecoin, que fez o CEO da AMC full stan)

Por que Aaron está perguntando sobre criptomoeda? Tudo se resume à empresa Novos acionistas, investidores de varejo que se uniram r / wallstreetbets no Reddit Por meio de memes para ajudar a manter a empresa à tona no início do ano (e mantê-la em Wall Street). Em junho, Aaron anunciou que esses acionistas possuem mais de 80% da empresa e prometeu dar-lhes pipoca de graça.

“Trabalhamos para eles. Eu trabalho para eles”, disse Aaron em junho. “Por definição, seus interesses e paixões são importantes para a AMC, e suas ambições e paixões são importantes para mim.”

De acordo com Aaron, um desses sentimentos é a criptomoeda. Ele está feliz em obedecer. Esse Mais fácil de dizer Do que fazer, no entanto.