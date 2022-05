Cápsula SpaceX Dragon devolve astronautas da tripulação 3 com segurança à Terra

Os astronautas que viajaram para a Estação Espacial Internacional como parte da missão SpaceX Crew-3 retornaram à Terra após quase seis meses no laboratório em órbita. que eles Espalhe com segurança No Golfo do México a bordo do Crew Dragon Endurance, que fez seu voo inaugural com os mesmos astronautas novamente em Novembro de 2021No dia 6 de maio às 12h43 ET – a NASA capturou um incrível vídeo noturno do evento.

Como você pode ver, a cápsula de resistência parece particularmente brilhante no infravermelho, provavelmente porque atingiu uma temperatura de cerca de 3.500 graus Fahrenheit quando entrou na atmosfera. A equipe de recuperação retirou os astronautas da NASA Kayla Baron, Raja Chari e Tom Marshburn, bem como o astronauta da ESA Matthias Maurer da cápsula logo após a queda. Marshburn é o único astronauta veterano dos quatro, tendo completado sua quinta caminhada espacial durante a missão. Esta foi a primeira missão à Estação Espacial Internacional das outras três, com Maurer sendo o segundo astronauta da ESA a voar a bordo de uma cápsula Dragon.

Os astronautas da Tripulação 3 passaram 177 dias em órbita e começaram sua estada com grande alarde. Pouco depois de chegar à estação, todos os astronautas a bordo tiveram que buscar segurança em sua nave de transporte quando a Estação Espacial Internacional foi Passou perigosamente perto para o campo de detritos orbitais. O Departamento de Estado dos EUA disse mais tarde que os destroços vieram de um teste de míssil russo que destruiu um dos satélites do país.

A próxima missão tripulada da SpaceX à Estação Espacial Internacional está programada para ser lançada em setembro com dois astronautas da NASA, um cosmonauta JAXA e um cosmonauta russo. Este será o quinto voo da tripulação comercial da NASA até agora após o lançamento do Crew-4 para a estação em abril.