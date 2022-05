Atualização de Illinois COVID hoje: IL relata 7.709 novos casos, 7 mortes; CDPH recomenda máscaras em espaços públicos fechados

CHICAGO (WLS) – Illinois registrou 7.709 novos casos de coronavírus e 7 mortes na sexta-feira, quando o CDC disse que 9 condados da área de Chicago atingiram um risco de transmissão “médio”.

Havia pelo menos 3.169.315 casos totais de COVID na sexta-feira, incluindo pelo menos 33.660 mortes relacionadas no estado desde o início da pandemia.

Na noite de quinta-feira, 808 pacientes em Illinois foram hospitalizados com COVID-19. Desses, 66 pacientes estavam na unidade de terapia intensiva e 24 pacientes com COVID-19 estavam em ventiladores.

Um total de 2.208.536 doses de vacina foram administradas em Illinois até quinta-feira, e 64,76% de toda a população do estado foi vacinada. A ingestão diária média por sete dias é de 14.163.

Antes de um fim de semana movimentado das comemorações do Dia das Mães, as autoridades estão pedindo às pessoas que usem máscaras e evitem reuniões se tiverem algum sintoma.

Chicago e muitos condados suburbanos estão agora no nível comunitário “médio”, definido pelo CDC como mais de 200 novos casos por 100.000 pessoas nos últimos sete dias.

“Infelizmente, há um equívoco de que estamos fora disso e, portanto, acho que as pessoas não são tão cuidadosas quanto costumavam ser”, disse a Dra. Susan Blaisdell, diretora de prevenção de infecções da UI Health.

As autoridades da cidade de Chicago agora recomendam fortemente o uso de máscaras em espaços públicos internos, inclusive nas escolas do CTA e nas escolas do CPS.

“Todos devem usar uma máscara”, disse a Dra. Emily Landon, diretora de prevenção de infecções da UChicago Medicine. “Se você tem um evento próximo pelo qual não quer ficar doente, um feriado que não quer perder porque está em casa com COVID, precisa usar máscara o tempo todo.”

Por enquanto, ainda é uma recomendação, não uma exigência. Mas se as hospitalizações continuarem a aumentar, isso pode estar no horizonte.

A transição para o nível médio ocorre antes de um movimentado fim de semana do Dia das Mães para muitas famílias planejando encontros. Os médicos alertam que os testes rápidos podem não detectar o COVID se os sintomas forem leves.

“Você quer ser muito cuidadoso”, disse Blaisdal. “Se você estiver visitando sua mãe e houver alguém em risco, se for visitar, poderá optar por usar uma máscara durante a visita juntos”.

O CDPH também disse que os moradores de Chicago devem garantir que eles e todos em sua rede social estejam atualizados com suas vacinas e reforços COVID-19, testem em caso de possíveis sintomas de COVID-19 e continuem seguindo todos os requisitos de isolamento e quarentena.

A partir de hoje (06/05/22), o nível da comunidade COVID em Chicago é “médio” de acordo com o CDC. Por esse motivo, agora recomendamos o uso de máscara em locais públicos internos. Faça sua parte #ProtejaChicago. Não deixe de acompanhar a vacinação: https://t.co/CaEaU8sAu7. pic.twitter.com/lWytPaEksk – CDPH | Departamento de Saúde Pública de Chicago (ChiPublicHealth) 6 de maio de 2022

No entanto, a comissária do CDPH, Alison Arwady, disse que mover Chicago para um nível “intermediário” não significa uma máscara em toda a cidade, restrições a reuniões públicas ou restabelecimento dos requisitos de vacinação neste momento. Arwady disse que o CDPH consideraria essas medidas se a cidade passasse para o nível comunitário “mais alto”, “do qual não estamos próximos em Chicago no momento”.

“Obviamente, não queremos chegar lá, e ser extremamente cuidadoso agora nos ajudará a manter o coronavírus sob controle em Chicago”, disse Arwady.

Ela acrescentou que passar para o nível “intermediário” não era nada para se preocupar.

“Esperamos chegar ao nível médio há algum tempo”, disse a comissária do CDPH, Alison Arwady. “Isso não é motivo de preocupação, já que a maioria dos casos no momento é leve e, felizmente, hospitalizações e mortes por COVID-19 ainda estão nos níveis mais baixos da epidemia em Chicago. cuidado e mais cuidado. Usando máscaras, já que mais pessoas em Chicago têm COVID no momento. Lembre-se de que as pessoas podem espalhar a COVID até dois dias antes de desenvolverem os sintomas, portanto, usar uma máscara em espaços públicos fechados é uma maneira fácil de ajudar proteger nossa cidade enquanto estamos em um nível que o COVID é médio.”

Os condados de Cook, Lake, McHenry, Kane, DuPage, Will, DeKalb, Kendall e Winnebago têm níveis de risco “médio” de COVID, De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças.

disse Chris Huff, do Departamento de Saúde do Condado de DuPage. “Você sabe, especialmente uma faixa de 0 a 19, eles estão relatando a maioria dos casos todos os dias. Mas estamos vendo aumentos em todas as faixas etárias em toda a comunidade.”

O Condado de Cook tem uma taxa semanal de casos de COVID de 259,31 infecções por 100.000 pessoas.

Lake County tem uma taxa semanal de infecção por COVID de 331,64 infecções por 100.000 pessoas.

O condado de McHenry tem uma taxa semanal de casos de COVID de 254,41 infecções por 100.000 pessoas.

O condado de Kane tem uma taxa semanal de casos de COVID de 248,68 infecções por 100.000 pessoas.

O condado de DuPage tem uma taxa semanal de casos de COVID de 365,69 infecções por 100.000 pessoas.

O condado de Will tem uma taxa semanal de COVID-19 de 239,6 casos por 100.000 pessoas.

O condado de DeKalb tem uma taxa semanal de casos de COVID de 275,51 infecções por 100.000 pessoas.

O condado de Kendall tem uma taxa semanal de casos de COVID de 251,96 infecções por 100.000 pessoas.

O condado de Winnebago tem uma taxa semanal de casos de COVID de 218,35 infecções por 100.000 pessoas.

