As variantes do Nightmare Omicron COVID estão decifrando o código do nosso sistema imunológico

Você pode não saber olhando para todos aqueles rostos desmascarados, mas ainda há muitos deles novo coronavírus Fora do país. E o vírus parece estar mudando mais rápido do que nunca, produzindo constantemente Variantes e subvariáveis ​​infecciosas.

A tendência evolutiva com SARS-CoV-2 pode não significar que definitivamente haverá aumentos significativos em infecções, hospitalizações e mortes. Pelo menos não em todos os lugares ou por muito tempo.

Mas ressalta um fato desconfortável: que, apesar do levantamento das restrições do COVID em muitos países Isso não é assim China, Embora muitas pessoas estejam ansiosas para superar a dor e a incerteza nos últimos dois anos, a pandemia está longe de terminar. O vírus não terminou a mutação.

As subvariáveis ​​mais recentes são as mais portáteis até o momento. BA.4 e BA.5, ambos descendentes da variante Omicron, Apareceu pela primeira vez na África do Sul Mês passado. BA.2.12 e relacionado BA.2.12.1 Apareceu pela primeira vez em Nova York por volta da mesma época.

BA.4 e BA.5 são 10% mais contagioso De seu predecessor direto, BA.2 é um formato Omicron. BA.2.12 e BA.2.12.1 são 25 por cento mais suscetíveis. Também preocupante é que BA.4, BA.5, BA.2.12 e B.2.12.1 rapidamente se tornaram dominantes em suas respectivas regiões após apenas dois meses de dominância de BA.2. BA.2 concorreu por sua vez e substituiu sua empresa-mãe, BA.1, alguns meses depois que BA.1 assumiu o controle.

Em outras palavras, novas subvariáveis ​​importantes parecem estar chegando a nós cada vez mais rápido. Nesse sentido, o vírus pode parecer que está ganhando um jogo genético da fortuna. Diante de uma barreira semipermeável aos anticorpos de vacinas e infecções anteriores, o patógeno tornou-se mais transmissível.

Edwin Michael, epidemiologista do Centro de Pesquisa de Doenças Infecciosas em Saúde Global da Universidade do Sul da Flórida, disse ao The Daily Beast que o estresse imunológico “aumentaria a taxa na qual essas variantes são selecionadas de forma mais apropriada e que já estão circulando na população”. “Isso resultará em cascatas de novas variantes aparecendo e se espalhando na população hospedeira com mais frequência”.

Mas essa série de variáveis ​​é um preço que pagamos por nossa imunidade ampliada no nível da população. Você não pode ter o último sem obter um pouco do primeiro. Portanto, embora o COVID possa parecer o vencedor, na realidade seus triunfos genéticos podem ser fugazes.

Nima Moshiri, geneticista da Universidade da Califórnia, em San Diego, pediu ao The Daily Beast no ano passado que pensasse em cada infecção por COVID como um jogador de caça-níqueis. Moshiri explicou que cada infecção individual tende a causar dois picos a cada duas semanas. Em outras palavras, o vírus recebe duas intensidades da alavanca duas vezes por mês, esperando um prêmio genético que lhe dê alguma nova vantagem sobre outros vírus – e uma nova maneira de infectar seu hospedeiro.

“E se tivéssemos 50 milhões de pessoas puxando as alavancas das máquinas caça-níqueis ao mesmo tempo?” perguntou Moshiri. “Esperamos que pelo menos uma pessoa ganhe o jackpot muito rapidamente. Agora, substitua a máquina caça-níqueis por uma ‘mutação clinicamente significativa do SARS-CoV-2’, e essa é a situação em que estamos.”

Para completar a metáfora, adicione um maior senso de urgência por parte do vírus, à medida que a imunidade aumenta ao seu redor. Sentindo as ameaças ao seu redor, o novo coronavírus está jogando as escotilhas com uma determinação mais sombria do que nunca.

ao longo Ondas virais e colapsos Nos últimos 30 meses, nunca houve menos de vários milhões de casos ativos de COVID. Durante o pior dos aumentos repentinos no início de 2021 e no início de 2022, houve dezenas de milhões de infecções simultâneas. Dada a alta taxa de mutação do SARS-CoV-2, não é de admirar que o vírus tenha produzido uma série constante de novas variantes importantes – ‘linhagem’ sendo o termo científico.

Havia a Delta, a cepa mais virulenta que levou às piores ondas de infecções em 2021, enquanto grande parte do mundo estava apenas começando a ter acesso a tratamentos e vacinas eficazes. No final de 2022, cientistas em Botsuana e na África do Sul descobriram os primeiros casos de uma nova cepa, a Omicron.

Mutações ao longo da proteína spike, que faz parte do vírus que o ajuda a se agarrar e infectar nossas células, tornam o omicron mais infeccioso que o delta. No pior dia da onda Omicron em 19 de janeiro, as autoridades contaram pelo menos 4 milhões de novas infecções em apenas 24 horas. Isso é quatro vezes mais do que o número de casos contados nos piores dias de ondas delta consecutivas em janeiro e abril de 2021.

A forte aceitação universal da vacina, combinada com anticorpos persistentes em dezenas de milhões de pessoas devido a infecções anteriores, amorteceu os piores resultados da Omicron. Quando o Omicron apareceu pela primeira vez, cerca de metade dos 8 bilhões de pessoas do mundo receberam pelo menos uma dose da vacina. Hoje, mais de dois terços deles estão sujeitos a esfaqueamento pelo menos parcial.

Acrescente a isso anticorpos naturais de centenas de milhões de infecções anteriores, e a parede imunológica da raça humana ficaria impressionante. Infecções penetrantes são comuns, mas todos esses anticorpos são realmente bons para impedir que o vírus cause doenças graves que podem terminar em morte.

Assim, os casos dispararam com a Omicron se tornando dominante, mas as mortes não. No dia mais mortal da erupção do Omicron, em 9 de fevereiro, 13.000 pessoas morreram globalmente – 5.000 a menos do que aquelas que morreram no pior dia do delta em 20 de janeiro de 2021.

Mais casos, mas menos mortes, um fenômeno que os epidemiologistas chamam de “dissociação”, passou a definir a evolução do COVID à medida que tropeçamos no terceiro ano da pandemia. Há sinais de que a classe pode estar ficando mais extrema. Afinal, a imunidade que leva à separação Além disso Estimula o vírus a se transformar mais rapidamente em cepas mais transmissíveis.

As mutações são estimuladas pela imunidade, que pode aumentar a imunidade ao espalhar anticorpos de uma infecção leve. É um ciclo de feedback positivo acelerado cujos produtos são anticorpos e cepas virais.

A crescente lacuna entre infecção e mortalidade pode realmente ser o melhor cenário, com o novo coronavírus milagrosamente ausente da “autoextinção” ao cair no canto genético. Muitos especialistas acreditam firmemente que o beco sem saída evolutivo é uma ilusão quando se trata de vírus respiratórios. “Acho que a autoextinção é absolutamente improvável”, disse Jesse Bloom, investigador do Fred Hutchinson Cancer Research Center, no estado de Washington, ao The Daily Beast.

A má notícia é que talvez precisemos aprender a lidar com as variantes e subvariantes mais infecciosas do SARS-CoV-2 que estão surgindo cada vez mais rápido. A boa notícia é que sabemos como aos gêmeos. BA.4, BA.5, BA.2.12 e BA.2.12.1 têm alguma capacidade de contornar anticorpos naturais induzidos por vacinas – “escape imunológico”, como os especialistas chamam.

Algum escape imune não significa escape imune completo. Os anticorpos e vacinas naturais ainda funcionam. Eles são a causa da separação de casos e mortes da cepa primária Omicron. Eles são a razão pela qual você também pode ser separado da pequena prole Omicron. “As mutações não parecem ser tão patogênicas quanto o delta”, disse Stephanie James, chefe do laboratório de testes COVID da Regis University, no Colorado, ao The Daily Beast.

Tudo isso significa que espere ouvir muito sobre novas linhagens e sublinhas nos próximos meses, à medida que surgirem e se tornarem dominantes em ritmo acelerado. Não se surpreenda se você pegar um deles, mesmo que tenha sido vacinado e reforçado e possa até ter anticorpos de uma infecção anterior.

Mas não entre em pânico. Continue com suas vacinas e você provavelmente ficará bem.

A menos, é claro, que a evolução do SARS-CoV-2 dê uma guinada perigosa. A fuga imune foi muito simples com todas as principais linhagens e sublinhagens que vimos nos últimos dois anos. Isso não significa que o vírus não possa evoluir para alcançar um escape imunológico significativo. Se as mutações são como slots de patógenos e o jackpot é uma nova espécie, uma alternativa que pode hackear nossos anticorpos é o jackpot.

Se o vírus alguma vez vencer quem – qual Gamble, tudo muda.