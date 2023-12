‘Boy and the Heron’ visa estreia de US $ 10 milhões, Beyoncé tropeça – Prazo

Estúdio Ghibli

Sexta-feira à noite: Embora o primeiro fim de semana de dezembro tenha má reputação de ser lento, o segundo fim de semana costuma ser ainda mais lento, então não se surpreenda se o total de todos os filmes for de cerca de US$ 38 milhões, equivalente ao mesmo quadro do ano anterior. Hayao Miyazaki O menino e a garça, Como esperado, todos os filmes terão o esperado US$ 10,7 milhões Abrindo depois de um US$ 5,4 milhões Sexta-feira em 2.205 cinemas, que inclui US$ 2,39 milhões em prévias. O filme atualmente tem uma audiência do Rotten Tomatoes de 88%.

O segundo lugar vai para o quarto fim de semana da Lionsgate Jogos Vorazes: Canção dos Pássaros Canoros e das Cobras Com sexta-feira US$ 2,5 milhões (-38%), 3 dias US$ 8,75 milhões (-38%), no total US$ 134,9 milhões No domingo, o EOD estava em 3.665 cinemas. Os totais operacionais domésticos de 24 dias caíram -7% Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald Ao mesmo tempo, inaugurado no mesmo fim de semana antes do Dia de Ação de Graças de 2018. Harry Potter A sequência terminou com US$ 159,55 milhões nos EUA/Canadá.

O terceiro é Toho Godzilla menos um Em 2.540 cinemas com a segunda sexta-feira de US$ 1,8 milhão (-62%), segundo fim de semana US$ 6,4 milhões O número total é (-44%) US$ 23,4 milhões No domingo.

Animação Universal/DreamWorks Trolls se unem Veremos sexta-feira, dia 4 de US$ 1,3 milhão (-23%), 3 dias 6 milhões de dólares (-23%) para o total US$ 82,88 milhões Em 3.447 cinemas.

Segundo fim de semana da AMC Renascença: um filme de Beyoncé Em 2.539 cinemas ansiosos pela segunda sexta-feira de US$ 1,6 milhão-86% e 3 dias US$ 5,2 milhões-76%, operação total US$ 28,2 milhões. Talvez esse filme devesse ter sido exibido durante a semana? Este é um declínio acentuado próximo a Taylor Swift: turnê para sempre Que caiu -64% no fim de semana 2. RenascimentoA porcentagem do segundo quadro também é pior do que Hannah Montana e Miley Cyrus: festa do melhor dos dois mundos (-67%), Justin Bieber Nunca diga não (-55%), e Michael Jackson é isso (-43%).

Rua Bleecker garçonete musical Visto na sexta-feira de 700 mil dólares Em 1.214 cinemas e 3 dias de exibição US$ 2,25 milhões.

Sexta-feira de manhã: Depois de entregar um filme japonês nas bilheterias do mês de dezembro no fim de semana passado Godzilla menos um, Aqui está outro filme que dominará: Studio Ghibli e Gkids de Hayao Miyazaki O menino e a garça Veja o arco número 1 com US$ 10 milhões + depois US$ 2,39 milhões Quinta-feira e prévias de acesso antecipado.

As empresas aqui são literalmente a manchete japonesa da ação ao vivo no fim de semana passado Godzilla menos um (Read Review), que teve US$ 2,1 milhões em prévias antes de US$ 4,7 milhões na sexta-feira, e um faturamento de US$ 11,4 milhões em três dias em 2.308 cinemas.

O menino e a garça Foi exibido em 1.774 cinemas nos EUA e no Canadá e começa às 17h de quinta-feira. O filme está reservado em 2.205 cinemas neste fim de semana, incluindo Imax e PLF. É o primeiro filme do Studio Ghibli a ser lançado em IMAX. Houve inscrições prévias elegíveis para prêmios que começaram no Dia de Ação de Graças em Nova York e Los Angeles, e esses números serão incluídos nos totais diários de forma proporcional ao longo das próximas duas semanas, de acordo com Gkids.

Embora Miyazaki tenha se aposentado em 2013, ele voltou a dirigir este filme, que é descrito como uma “fantasia semiautobiográfica sobre a vida, a morte e a criação”. Na foto, um menino chamado Mahito sente falta da mãe e se aventura em um mundo compartilhado pelos vivos e pelos mortos. Lá, a morte termina e a vida encontra um novo começo.

último filme de miyazaki, O vento levanta-se, Arrecadou US$ 5,2 milhões nos Estados Unidos via Disney. O atual fim de semana de maior abertura para um filme do Studio Ghibli é 2012 O mundo secreto de Arriettyque estreou com US$ 6,4 milhões via Disney e terminou com US$ 19,2 milhões nos Estados Unidos. O menino e a garça Ele ultrapassará facilmente a pegada de abertura desta foto de 1.522 cinemas para se tornar a maior abertura de todos os tempos para um filme do Studio Ghibli, bem como a maior abertura para um lançamento do Gkids. O menino e a garça É exibido em edições legendadas e dubladas em inglês. A versão dublada de grande nome apresenta Christian Bale, Dave Bautista, Gemma Chan, Willem Dafoe, Karen Fukuhara, Mark Hamill, Robert Pattinson e Florence Pugh.

O menino e a garça Foi recentemente certificado 95% no Rotten Tomatoes e arrecadou mais de US$ 84 milhões no exterior, incluindo US$ 56,1 milhões em seu país natal, o Japão, onde alcançou a maior abertura de todos os tempos de Miyazaki sem promoção em julho.

A foto estreou internacionalmente como Cerimônia de Abertura no Festival Internacional de Cinema de Toronto, a primeira vez em um filme ou anime japonês. Recentemente, ganhou o prêmio New York Film Critics Circle de Melhor Filme de Animação e foi eleito um dos 10 Melhores Filmes de 2023 pelo National Board of Review.

“Godzilla menos um”

Falando sobre Godzilla menos um, O título de ação ao vivo de maior bilheteria do Japão liderou as paradas na quinta-feira com US$ 1,25 milhão (-8% a partir de quarta-feira) e na primeira semana de 17 milhões de dólares Em 2.308 cinemas. Parece o segundo fim de semana da foto US$ 5 milhões – US$ 6 milhões Em uma corrida descuidada pelo terceiro lugar com o segundo pneu para AMC Renascença: um filme de Beyoncé.

Este documento de show do vencedor de 32 Grammys (leia a crítica) interrompeu os horários de exibição de segunda a quarta-feira, mas voltou na quinta-feira com US$ 1,145 milhão para ficar em terceiro lugar no dia. Ela também olha em volta 6 milhões de dólares. Execute com para Renascimento Ele é US$ 23,1 milhões.

Não subestime a Lionsgate Jogos Vorazes: Canção dos Pássaros Canoros e das Cobras (Leia a crítica) que foi colocada na segunda quinta-feira com US$ 1,148 milhão (-3% de quarta-feira) e demorou a terceira semana de US$ 19,5 milhões em 3.691 cinemas com uma exibição total US$ 126,2 milhões. Previsões para o quarto quadro do filme introdutório dirigido por Francis Lawrence e estrelado por Rachel Ziegler e Tom Blythe. 8 milhões de dólares.

O quarto lugar vai para o featurette Bleecker Street do musical da Broadway Garçonete, Quem fez 672 mil dólares Em 1.214 cinemas.

O quinto lugar é a produção original da Apple Napoleão Via Sony (leia a crítica), que fez 609 mil dólares Quinta-feira -13% em relação à quarta-feira pela segunda semana de US$ 10,2 milhões Em 3.500 cinemas e um número total US$ 48,9 milhões.

Yorgos Lanthimos ganhou o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza Coisas ruins, Estrelado e produzido por Emma Stone (leia a crítica), é exibido em quatro mercados com um total de nove teatros – Nova York (AMC Lincoln Square, Regal Union Square, Brooklyn’s Alamo Drafthouse), Los Angeles (AMC Century City, AMC The Grove, AMC Burbank 16), São Francisco (AMC Metreon, Alamo Drafthouse Mission) e Austin (Alamo Drafthouse South Lamar). Este é o thriller adulto do Disney’s Searchlight, e será interessante ver como o público da arte abraça o filme, que gerou um grande burburinho entre os blogueiros de premiações e a mídia. O filme, sobre uma garota parecida com Frankenstein que encontra sua independência sexual em toda a Europa, tem uma avaliação recente de 93% no Rotten Tomatoes. Vinil Esmeralda queimadura de sal, Que muitos também consideraram ousado em seu conteúdo sensacional, postou um primeiro fim de semana de US$ 322.000 em sete cinemas, com uma média de US$ 46.000. Pode Coisas ruins Qual cimeira?

Queimadura de salque registrou um terceiro fim de semana impressionante com uma participação de -9%, depois do Dia de Ação de Graças, encerrou sua terceira semana com US$ 2,9 milhões Depois de quinta-feira, US$ 256.000 e um total US$ 7,6 milhões. O filme Amazon MGM chega ao Prime em 22 de dezembro (leia a resenha).