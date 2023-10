Blinken encontra Bin Salman enquanto Israel planeja invasão de Gaza: atualizações ao vivo sobre a guerra do Hamas

No Templo Micah, em Washington, o novo presidente da sinagoga estava se preparando no sábado para seu dever de informar os fiéis sobre os negócios rotineiros quando parou e respirou fundo, aparentemente absorvendo a gravidade do momento. Então ele falou.

“São apenas anúncios e estou ficando emocionado”, disse Brent Goldfarb antes de se conter.

Para muitos judeus americanos que compareceram ao culto neste dia, houve muitas emoções para processar. Horror, tristeza, raiva e desafio. Medo pelos entes queridos, pelas vidas inocentes apanhadas no meio, pelo futuro. O peso de tudo isso parecia esmagador.

Portanto, estar juntos, independentemente de suas crenças individuais, lhes trouxe certo consolo.

“O que eu tive que fazer foi sair de casa e estar com minha comunidade”, disse ele. Isabel Hochman, 23 anos, que participou da missa de Shabat na manhã de sábado na Congregação Rodeph Sholom, em Manhattan.

“O que tenho visto são judeus de todo o mundo se unindo. Nossa comunidade está dividida, mas todos nós nos reunimos na semana passada”, disse Hochman. “Digo isso como alguém que não tem família ou amigos palestinos. Eu sei que a comunidade deles também está sofrendo.”

Enquanto os líderes israelitas passavam o sábado a preparar-se para invadir Gaza, os judeus em várias sinagogas nos Estados Unidos foram confrontados com a extensão da devastação total até agora.

Na Congregação Rodeph Shalom, uma sinagoga reformista na Filadélfia, o rabino Eli Friedman liderou um estudo da Torá no sábado. Ele discutiu a história de Caim e Abel e o que significa ser “guardião do seu irmão” numa época em que vidas inocentes – tanto israelitas como palestinianas – estavam a ser perdidas aos milhares.

Ele disse: “Israel tem o direito de se defender 100 por cento”. Depois acrescentou: “Temos uma responsabilidade para com o povo inocente de Gaza”.

O rabino Eli Friedman, no centro, lidera um serviço de nai mitzvah na Congregação Rodeph Shalom, na Filadélfia, no sábado. crédito… Rachel Wisniewski para o The New York Times

Ruth Smith, que participou do estudo da Torá, pediu uma solução pacífica. “Quantas pessoas podemos matar para nos sentirmos seguros?” ela perguntou.

Uma semana depois da guerra, a dor aumentou, escreveu o rabino Sam Levin, do Centro Judaico de East Midwood, em comentários preparados e lidos aos fiéis da Sinagoga Conservadora no Brooklyn. Mas alertou contra ceder à “sede de vingança” contra o Hamas.

“Este é o instinto que deve ser esmagado. De que outra forma somos diferentes deles?”, escreveu ele.

Alguns líderes disseram que a mera presença de fiéis no sábado era uma declaração por si só. No Templo Micah, em Washington, o rabino Hili Shir Slackman disse que o significado da identidade judaica é aparecer quando você está com medo, e talvez especialmente quando você está com medo. “A comunidade é a resistência”, disse ela.

Em Los Angeles, a Rabina Nicole Guzik disse aos fiéis da sua sinagoga conservadora, Temple Sinai, que ao reunirem-se, estavam a mostrar que o espírito da comunidade não seria quebrado, e estavam a mostrar aos outros em luto que não estavam sozinhos.

“Ouvi seus gritos, sua raiva, sua confusão e sua tristeza”, disse o rabino. “E em vez de ficar escondido debaixo das cobertas, você apareceu.”

Mas, em geral, um sentimento comum entre muitos era simplesmente estar farto da sua mistura complexa e muitas vezes desproporcional de sentimentos.

Para Alisa Avital, 72 anos, pensar demais em tudo é demais. Sua velha amiga, Vivian Silver, é uma ativista pela paz de 74 anos e membro do Kibutz Be’eri, e acredita-se que tenha sido feita refém por militantes do Hamas. Os dois estavam entre os membros fundadores de outro kibutz em Israel na década de 1970, disse Avital, membro do Centro Judaico de East Midwood.

“Há tantas emoções – é choque, é raiva. É um pesadelo”, disse ela. “Continuo dizendo essa palavra repetidamente. “É apenas um pesadelo.”

Peter Rabinowitz, 63 anos, disse que estar cercado por sua comunidade na Congregação Rodeph Sholom, em Nova York, ajudou a aliviar a dor e proporcionou cura.

“Posso respirar. Posso chorar. Posso me perguntar. Posso tentar conciliar tudo o que está acontecendo”, disse ele após o culto. “É bom estarmos presentes um para o outro.”

Joel Wolfram Na Filadélfia e Eliza Fawcett Em Nova York, ele contribuiu com reportagens.