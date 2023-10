Os Estados Unidos dizem que o Egipto abrirá a sua passagem fronteiriça com Gaza

CAIRO (Reuters) – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse neste domingo que a passagem de fronteira controlada pelo Egito para Gaza seria reaberta e que os Estados Unidos estavam trabalhando com o Egito, Israel e as Nações Unidas para obter ajuda através dela.

Centenas de toneladas de ajuda aguardam há dias de vários países da Península Egípcia do Sinai, aguardando um acordo para serem entregues com segurança a Gaza e a evacuação de alguns titulares de passaportes estrangeiros através da passagem de Rafah.

O Egito disse que intensificou os esforços diplomáticos para quebrar o impasse.

“Nós fornecemos, o Egito forneceu muito apoio material às pessoas em Gaza, e a passagem de Rafah será reaberta”, disse Blinken aos repórteres no Cairo, depois do que descreveu como uma “conversa muito boa” com o presidente egípcio Abdel Fattah. Sisi.

Ele acrescentou: “Estamos desenvolvendo – com as Nações Unidas, com o Egito, com Israel e com outros – o mecanismo através do qual a assistência é introduzida e entregue às pessoas que dela necessitam”.

Os Estados Unidos nomearam no domingo o diplomata veterano David Satterfield como enviado especial para questões humanitárias no Médio Oriente para liderar a resposta dos EUA à crise humanitária em Gaza.

Sisi disse a Blinken, que está numa viagem ao Médio Oriente, que Israel respondeu desproporcionalmente, lançando os seus ataques mais pesados ​​de sempre em resposta à devastadora incursão do Hamas em 7 de Outubro.

Al-Sisi disse numa aparição conjunta que a reacção foi além do direito à legítima defesa, transformando-se numa punição colectiva de 2,3 milhões de pessoas em Gaza.

Ele acrescentou que a cooperação é necessária para combater o extremismo, mas no passado os judeus viviam livremente no Médio Oriente.

Ele acrescentou: “Pode ter havido ataques na Europa… e em outros países, mas isso não aconteceu nos nossos países árabes e islâmicos.”

O ministro das Relações Exteriores egípcio, Sameh Shoukry, disse à CNN no sábado que o bombardeio israelense no lado de Gaza na passagem de Rafah para o Egito, a principal passagem de Gaza que não é controlada por Israel, dificultou sua operação.

Os Estados Unidos pediram aos seus cidadãos em Gaza no sábado que se aproximassem da passagem se ela fosse aberta.

Shukri acrescentou que se os estrangeiros conseguirem cruzar a fronteira, o Egito os ajudará a retornar à sua terra natal.

Uma declaração emitida hoje cedo, domingo, pelo gabinete de Sisi após uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, disse que o Egipto rejeita qualquer plano para deslocar os palestinianos à custa de outros países, e que a segurança do Egipto é uma linha vermelha.

Tal como outros países árabes, disse que os palestinianos deveriam permanecer nas suas terras e que estava a trabalhar para fornecer ajuda.

Sisi também propôs organizar uma cimeira para discutir a crise, segundo o comunicado.

Oito aviões transportando ajuda da Turquia, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Tunísia e Organização Mundial da Saúde pousaram no aeroporto Al-Arish, no Sinai, nos últimos dias, e um comboio de mais de 100 caminhões aguarda na cidade permissão para entrar em Gaza. . De acordo com o Crescente Vermelho Egípcio.

