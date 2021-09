Bitcoin – O que significa para Portugal?

O Bitcoin tem chegado às manchetes com frequência nos últimos anos e, nos últimos meses, os preços dispararam para uma alta histórica em março deste ano e têm estado voláteis desde então.

Mas o que é, de onde veio e, acima de tudo – por que é tão valioso?

Bitcoin é uma moeda digital que foi “descoberta” em 2008 por Satoshi Nagamoto em um livro branco. Aqui a história do Bitcoin já tem uma reviravolta interessante, pois a verdadeira identidade de Satoshi Nagamoto é um mistério absoluto. À medida que a popularidade do Bitcoin disparou, houve, naturalmente, muitas tentativas de encontrar a verdadeira identidade de seu criador enigmático, todas as quais foram em vão.

O mistério de quem era Nagamoto nunca foi resolvido, mas está claro por que ele escolheu desaparecer à medida que a natureza destrutiva do bitcoin se tornava cada vez mais valiosa e amplamente utilizada.

A coisa mais importante que dá valor ao Bitcoin é seu fornecimento consistente. Apenas vinte e um milhões serão feitos; Está escrito em seu código. Isso significa que, ao contrário do euro ou do dólar, a publicidade pode ser impressa indefinidamente e o resultado será a inflação, um ativo cada vez mais deficiente do bitcoin – o que causa a inflação. Isso é importante porque ao longo da história os humanos valorizaram coisas raras, como metais duros (como o cobre), que podem vir em abundância e são facilmente encontrados. Por exemplo, se os alquimistas alguma vez tivessem sucesso em fazer ouro a partir de materiais básicos, o ouro teria sido menos temível e valioso; Seu preço teria sido menor.

Uma vez que um bitcoin é trocado e confirmado, ele não pode ser trocado ou excluído. As transações são registradas em blockchain, os “nós” de bitcoin – computadores pertencentes a dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Isso significa que o Bitcoin é um sistema ponto a ponto, de modo que os indivíduos fazem e registram transações sem nenhuma instituição financeira centralizada.

A parte mais interessante desse sistema são os grandes atores financeiros que ele exclui. Os bancos não têm papel nas transações de bitcoin. Eles não podem interferir no bloqueio ou autorização de uma transação, nem podem deduzir uma taxa dela. Da mesma forma, os governos não podem interferir no funcionamento da rede Bitcoin (embora alguns tenham falhado).

As opiniões estão divididas quanto a se este sistema descontrolado é positivo ou negativo. Para resumir os argumentos mais importantes, a resposta parece ser ambos. Isso é contraproducente para bancos e governos que desejam manter o controle econômico. Isso é positivo para indivíduos que desejam controle total sobre seus próprios fundos e para governos que desejam apoiá-los.

Exemplos disso estão começando a surgir em eventos de aplicativos do mundo real. Em 7 de setembro de 2021, El Salvador se tornou o primeiro país do mundo a oferecer bitcoin legalmente. Em 10 de setembro, a Western Union anunciou que esperava uma perda de US $ 400 milhões como resultado, já que os salvadorenhos poderiam trabalhar no exterior e enviar dinheiro para suas famílias imediatamente por meio de uma transação de bitcoin, em vez de confiar na Western Union. Serviços Os olhos do mundo estarão em como o Bitcoin funciona legalmente em El Salvador nos próximos meses, mas o sistema Peer-to-Peer oferece um serviço mais atraente para indivíduos que sustentam suas famílias e pode tornar obsoletos alguns serviços financeiros estabelecidos.

Considerando a mudança no poder financeiro de instituições financeiras estabelecidas, não é nenhuma surpresa que o Bitcoin pudesse ser representado e que Satoshi Nagamoto se aposentou lindamente sem saber o nome!

Você pode perguntar o que isso significa para Portugal? Portugal é uma das poucas jurisdições europeias que não impõe um imposto sobre ganhos de capital sobre o bitcoin – uma grande atração financeira para quem possui um ativo, especialmente porque o imposto sobre o bitcoin é muito alto em outros países europeus. Se Portugal tivesse seguido esta política, teria sido capaz de compensar facilmente o que estava perdendo em tributação com o influxo de bitcoins ricos para o ecossistema português. A expansão dos Bitcoiners é possível com um investimento e inovação calorosamente bem-vindos – verifica-se que os rebentos verdes já estão a aumentar o número de pequenos negócios que aceitam Bitcoin em Portugal.