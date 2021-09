Onde está o nível mais alto de Covit-19 em Portugal?

O último boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) afirma que Portugal tem um distrito com risco de infecção pelo Govt-19 e sete países com maior risco.

Num relatório divulgado na semana passada, os municípios portugueses não corriam risco de infecção, o que não acontecia desde o início de julho, no entanto, um relatório recente mostra que o município de Barrancas se encontra neste nível.

A interpretação dos dados do município afirma que a incidência geral é “correspondente ao número de casos novos confirmados 14 dias antes do momento da análise e a razão entre a população residencial estimada”.

Em maior risco, ou seja, nos casos 480 e 959,9 por 100.000 habitantes, estão sete municípios: Albufera (489), Alcudim (674), São Pres de Alportel (501), Celorico da Beira (519), Penela (594), Boa de Lanzo (489) e Vidikuvera (566).

Entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, o boletim informa que há 19 municípios nessa posição, 18 a menos do que na última análise.

De acordo com o boletim, foram 120 a 239,9 casos por 100 mil habitantes em 14 dias em 78 municípios, 35 a menos que na semana anterior.

Com zero casos de infecção entre 09 e 22 e setembro, existem 17 em 308 concelhos: Amieiro do Chão, Lajos das Flores, Lajos do Pico, Porto Santo, Bovono, Santa Cruz das Flores, S.C. Jono da Pescuera, Calhetta (Açores), Miranda do Turo, Nordeste, S வோ o Vicente, Oliros, Velas, Vila de R ெய் o, Vila Velha de Rodeo, Vila do Porto e Vimeoso.