Big Ten sked: USC abrirá na UM em 24; UO-UW lidera a rivalidade do fim de semana

A USC visitará Michigan em seu primeiro jogo da Big Ten Conference, enquanto a UCLA fará duas viagens cross-country e Oregon-Washington será apresentada durante o fim de semana de rivalidade do calendário de futebol Big Ten de 2024, que a liga revelou na quinta-feira.

A primeira programação da liga com 18 membros, cada um jogando nove jogos de conferência, foi formada usando o Flex Protect O Big Ten também garantiu que qualquer time do fuso horário Leste ou Central que viajasse para a Costa Oeste, e qualquer uma das quatro adições da Costa Oeste – USC, UCLA, Oregon e Washington – que viajasse para o leste teria um jogo em casa ou em casa. . Semana aberta após longas viagens. Ambas as temporadas de 2024 e 2025 têm duas semanas abertas para cada equipe, o que facilitou o processo de agendamento, disse Kerry Kenney, diretor de operações do Big Ten, à ESPN.

“Os dois principais elementos que fomos solicitados a atingir foram o equilíbrio geográfico, o equilíbrio das viagens e também o equilíbrio competitivo”, disse Kenney. “Obviamente, em um cronograma com equipes tão competitivas e tão profundas, sempre haverá trechos difíceis e algo que, no papel agora, com base na aparência das equipes, sempre fará com que pareça um pouco mais difícil ou talvez um pouco mais fácil do que poderia ser. Está acontecendo.

“Mas nosso trabalho como programadores é colocar o máximo de princípios possível no cronograma que realmente somos solicitados a executar, e acho que fizemos isso, especialmente no que diz respeito às viagens.”

Oito times nos fusos horários Leste ou Central estão abertos semanas após suas únicas viagens à Costa Oeste, e os outros seis têm jogos em casa. As quatro equipes da Costa Oeste não jogarão jogos consecutivos de estrada em 2024. A UCLA, que abre sua temporada em 31 de agosto no Havaí, viajará para Penn State em 5 de outubro e para Rutgers em 19 de outubro, mas sediará Minnesota em 19 de outubro. 12 de outubro, e tenha uma semana aberta após o jogo dos Rutgers.

Dois jogos de rivalidade do Pac-12 se enquadram na categoria protegida – Oregon-Washington e UCLA-USC – e USC e Washington também se encontrarão em 2 de novembro em Seattle. Oregon State e USC não se enfrentarão em 2024, uma decisão que Kenney disse ter sido baseada na criação de um rodízio onde novos membros jogariam contra os atuais “com mais frequência e mais rápido”.

“Nós realmente descobrimos que tocar mais uns com os outros, e não menos, e fazer isso o mais rápido possível, para fazer com que essas novas instituições toquem em nossos locais históricos e nossos membros existentes toquem nesses novos locais, é isso que ajuda a fazer a conferência se tornou mais uma conferência”, disse Kenney. Espere imediatamente.”

A USC abrirá o jogo Big Ten com Michigan (estrada), Wisconsin (casa), Minnesota (estrada) e Penn State (casa), enquanto Oregon State enfrentará Ohio State (12 de outubro em casa) e Michigan (2 de novembro em casa). lar). estrada) durante um período de quatro semanas. A primeira programação de novembro de Washington no Big Ten inclui cada uma de suas outras três adições na Costa Oeste, bem como uma viagem em 9 de novembro para Penn State.

O jogo USC-UCLA acontecerá no dia 23 de novembro para que a USC possa encerrar sua temporada regular recebendo a rival Notre Dame. “Em um mundo ideal”, disse Kenney, as Dez Grandes gostariam de ter USC-UCLA no fim de semana de rivalidade, junto com Ohio State-Michigan, Purdue-Indiana, Wisconsin-Minnesota, Iowa-Nebraska e agora Oregon-Washington. O USC, que tradicionalmente enfrenta um oponente do Pac-12 nos anos em que o USC termina com o Notre Dame, mudou seu confronto fora da liga com o Fresno State para 30 de novembro e abrirá o jogo Big Ten na semana 3, quando receber o Indiana State.

A programação de 2020 não inclui jogos de conferência durante o fim de semana de abertura e apenas um na Semana 2 (Estado de Michigan em Maryland) e na Semana 3 (Indiana na UCLA). Kenny disse que trabalhar nos atuais jogos fora da liga foi um desafio na elaboração do cronograma, junto com a sequência de partidas contra os 25 melhores times projetados.

“Fazemos suposições com base nas equipes no papel no momento e nas marcas, mas isso é sempre levado em consideração”, disse Kenny. “Mas isso é sempre uma consideração: tentar distribuir o estoque ao longo da temporada de uma forma que funcione para cada programa individual, mas também para a conferência como um todo.”

A programação do Big Ten inclui apenas um jogo confirmado de sexta-feira em Iowa-Nebraska, que tradicionalmente é realizado no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças e será disputado em 29 de novembro de 2024. Mas o Big Ten preencherá as vagas extras de sexta-feira, apesar de alguma oposição de seu treinadores em jogos tradicionais no ensino médio.

“Tecnicamente, podemos ir a um jogo por semana na sexta-feira”, disse Kenny. “Se isso realmente entrará em vigor ou não, tudo depende de algumas conversas entre nós, principalmente a Fox sendo nossa parceira às sextas-feiras. Mas a capacidade de ter um jogo todas as semanas às sextas-feiras estará presente com esta nova programação.”

A Big Ten provavelmente anunciará sua programação de 2025 durante a temporada de 2024, disse Kenney.