Tyreek Hill, dos Dolphins, diz que os Chiefs ‘vão conseguir este emprego’

Marcel Louis Jacques

Chiefs ou Dolphins: Qual versão de Tyreek Hill é melhor? Andrew Hawkins compara o jogo de Tyreek Hill desde seus dias no Chiefs com sua função atual nos Dolphins.

Frankfurt, Alemanha — O wide receiver do Miami Dolphins, Tyreek Hill, valoriza seu tempo com o Kansas City Chiefs, mas mesmo que esteja ansioso para ver alguns de seus ex-companheiros de equipe quando os dois times se enfrentarem neste fim de semana, ele não tem nenhum sentimento extra antes disso. da semana.

Hill passou os primeiros seis anos de sua carreira no Chiefs antes de ser negociado com o Dolphins na última offseason e enfrentar seu ex-time pela primeira vez no domingo. A partida será disputada em Frankfurt, na Alemanha, e não no Arrowhead Stadium, do Chiefs, mas Hill disse que o local da partida não é tão importante quanto o resultado.

“Realmente não importa onde jogamos”, ele sorriu. “Quero dizer, obviamente foi ótimo jogar em Kansas City, mas realmente não importa onde jogamos, você entende? Eles conseguirão esse emprego em qualquer lugar.”

O retorno de Hill ocorre dias depois de ele ter sido eleito o Jogador Ofensivo do Mês da AFC em outubro. Atualmente, ele lidera a liga em jardas recebidas com 1.014 e está a caminho de se tornar o primeiro recebedor na história da NFL a ultrapassar 2.000 jardas recebidas em uma única temporada.

Desde sua troca em março passado, nenhum jogador teve mais jardas ou recepções do que Hill, e ele estabeleceu o recorde de sua carreira com 1.710 jardas recebidas em sua primeira temporada com os Dolphins. Ele não queria necessariamente deixar Kansas City quando solicitou uma troca na última offseason, mas queria ser pago como o melhor wide receiver da NFL. Miami fez dele o recebedor mais bem pago da história da NFL logo após concluir o acordo.

“Estou meio feliz com isso [the trade] “Aconteceu”, disse Hill. “Obviamente a situação em que estou é ótima. Tenho ótimos companheiros de equipe. Minha família é de Miami e também alcancei um dos meus objetivos de me tornar um dos jogadores mais bem pagos da liga. Então, está tudo ótimo. Vida é ótimo, cara. Você nunca pode “Você não considera nada garantido. Então, não posso olhar para trás. Sempre tenho que olhar para frente. Essa é a minha mentalidade.”

O quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes, é conhecido por fazer jogadas fora do roteiro. Desde 2018, ele lidera todos os jogadores ativos em jardas de passe (16.187), touchdowns de passe (121) e classificação de quarterback (69,4) quando seu tempo de arremesso é superior a 2,5 segundos.

Hill disse que deu conselhos importantes a seus companheiros de defesa quando o jogo quebrou e Mahomes começou a lutar: Procure Travis Kelce.

Desde 2018, Kelce lidera todos os jogadores com 296 recepções em passes que levam mais de 2,5 segundos para serem tentados.

“O que eu estava dizendo aos caras para fazerem é encontrar Kelsey”, disse Hill. “Se você deixar Kelce se abrir, cara, ele tem muita energia neste time. Mesmo que Pat seja um cientista completo, se ele descobrir que Kelce e Kelce pegam um passe de 2 jardas, ele de alguma forma encontra a energia nisso e pega aquele time indo.” “

Hill disse que está ansioso para ver Mahomes e Kelce, entre outros ex-companheiros de equipe, e espera muitas idas e vindas ao longo do jogo.

Não que ele esteja reclamando.

“Será uma conversa trivial, mas ainda assim divertida”, disse ele. “Será como, ‘Quero ver você se saindo bem, mas vamos esmagar sua bunda ao mesmo tempo’. Será uma daquelas coisas como futebol de quintal com seus irmãos.”

Hill foi nomeado para três times All-Pro e seis Pro Bowls consecutivos durante seus seis anos com os Chiefs, e ele credita essa experiência ao seu sucesso atual.

“Eu apenas olho para trás e digo: ‘Cara, ele é apenas um jovem tentando se encontrar na liga’”, disse ele. “Pude aprender com muitos jogadores e amadurecer muito rapidamente porque fui capaz de assumir a função de recebedor. Foi muito, e eu meio que lidei com isso e não olhei para trás .”

“A comissão técnica confiou em mim e adorei cada minuto. Não vou desistir disso.”