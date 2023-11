Por que o MVP da World Series Corey Seager e Marcus Semien são a “espinha dorsal” dos Rangers

Texas Rangers vencem a World Series de 2023 Os Texas Rangers finalmente conseguiram. Mackenzie Salmon explica como o desempenho do time nos playoffs os levou à vitória.

PHOENIX – A jornada de Marcus Semien foi longa, mas seu caminho para a alegria foi curto – apenas alguns metros, a distância entre o shortstop e a segunda base no diamante.

Josh Spurs tinha acabado de lançar uma bola curva que pegou Ketel Marte em busca da eliminação final da World Series, ganhando o primeiro campeonato na história do Texas Rangers, e Semien sabia para onde deveria ir: no ar e nos braços de Corey Seager .

Já se passaram quase dois anos desde que os dois All-Stars deram um salto de fé, auxiliados por um salário de US$ 500 milhões do proprietário do Rangers, Ray Davis, e decidiram que poderiam vencer aqui, e queriam vencer aqui. E todos os dias desde então, os quarterbacks têm sido tudo:

Observadores silenciosos que viram como uma cultura perdedora pode ser consertada. Mills que insistiu em estar na escalação todos os dias que podia. E superestrelas que podem atrair outros talentos como eles.

No final das contas, eles se destacaram quando mais importava, e sua rara demonstração de emoção nesta era de brilho sinalizava algo especial em andamento.

Quarta à noite no Chase Field, foi Semien quem finalmente baixou a guarda, destruindo a bola rápida de Paul Seewald para desferir o golpe final, um home run de nona corrida, na vitória do Rangers por 5 a 0 sobre o Arizona Diamondbacks. .

Quando a bola cruzou a parede esquerda do campo, Semien se virou e convocou seus companheiros para o banco de reservas. Ele soltou um rugido ao se aproximar da segunda base. Ele pronunciou com alegria indescritível após cruzar a home plate.

Minutos depois, depois que o Spurs marcou seu 11ºsim Uma entrada sem gols na pós-temporada para encerrar a vitória, Semin desabou.

“Corri direto para Corey, senti algumas emoções e derramei algumas lágrimas”, disse Semien enquanto os Rangers comemoravam. “Esta é minha primeira chance. Esta não é a primeira vez dele, então talvez minhas lágrimas tenham sido mais do que as dele.”

“Mas é por isso que jogamos.”

Seager foi o vencedor indiscutível de seu segundo prêmio de MVP da World Series, com um home run na nona entrada no primeiro jogo, três home runs no total e contribuições cruciais como o driblador do campo oposto que selou a vitória de Zach Gallen. O show acertado na sétima entrada levou à primeira rodada do jogo.

Ele também ganhou honras de MVP da Série em 2020, quando o Los Angeles Dodgers venceu tudo durante a bolha do COVID-19 que se tornaria a futura casa de Seager – Globe Life Field em Arlington.

Enquanto isso, Semien passou seis anos em Oakland, não muito longe de sua casa em East Bay, antes de encontrar ofertas fracas de agente livre para a temporada de 2021. O ano de bridge em Toronto produziu 46 home runs e uma viagem mais lucrativa para a agência gratuita.

Seager também estava no mercado. Os Rangers precisavam de uma reinicialização depois de abrir US$ 1,2 bilhão no Globe Life e seguiram-se equipes miseráveis, incluindo 102 derrotas em 2021.

Coloque a lâmpada acima da cabeça.

“Estávamos entusiasmados por estar em um novo lugar”, diz Simien. “Obviamente ele ganhou muito mais do que eu. Eu me saí bem. Mas sabíamos que era algo novo. Estávamos ambos no auge.

“Por que você não tira um W e ganha o anel?”

Seager assinou por US$ 325 milhões em 10 anos, e Semien por US$ 175 milhões em sete anos. O arremessador John Gray juntou-se a eles por quatro anos e US$ 56 milhões, e o time perdeu mais 94 jogos.

Paradas curtas mais bem pagas: Corey Seager, do Rangers, define o padrão

Mas a ponte foi estabelecida.

“Corey e Marcus acreditaram em nós quando não era necessário”, diz o gerente geral Chris Young. “Estou muito feliz que eles foram recompensados.

“Foi apenas o começo. Não podíamos parar. Estávamos cansados ​​de perder. Nossos jogadores estavam cansados ​​de perder.”

Eles não pararam de gastar – Jacob deGrom, duas vezes vencedor do prêmio Cy Young, ganhou US $ 185 milhões antes deste ano – e pararam de perder. Perdida na névoa do Megabucks estava a contratação de Nathan Eovaldi por US$ 34 milhões, que nem sempre foi apreciado, mas foi uma força em outubro: ele lançou seis entradas sem gols no jogo 5 para ganhar a vitória, o primeiro arremessador a começar e vencer cinco jogos da pós-temporada .

Eovaldi sabia que a fundação existia, com 500 milhões de dólares prometidos para o Grande Distrito Central.

“A Ownership está comprometida em ter esses caras aqui por muito tempo”, disse Iovaldi na quinta-feira sobre Seager e Semien. “Quando você tem dois caras de alto calibre como esses dois líderes, você constrói uma organização de campeonato em torno deles.”

O apanhador Jonah Heim acrescentou: “Eles são a espinha dorsal que nos move. Quando eles vão, nós vamos e sabemos disso o ano todo. Você vê o que Corey fez nos playoffs, ele foi o melhor jogador o ano todo.”

“Semin esteve executando nos últimos dois dias e foi especial de assistir.”

Recapitulação do jogo 5: Os Rangers conquistaram seu primeiro título da World Series, recuperando de desvantagem para finalizar os Diamondbacks

Seager saberá no final deste mês se adicionará seu primeiro prêmio de MVP ao seu equipamento de pós-temporada, depois de uma temporada de 33 homers, 42 duplas e 1.013 OPS, apesar de duas passagens pela lista de lesionados. Semien acertou 29 home runs e 100 corridas fora da liderança – todos os dias.

A preparação de Semien é lendária, já que seu compromisso em manter a energia alta e estar disponível é quase tão valioso quanto suas habilidades no beisebol. Pela terceira vez nas últimas quatro temporadas, ele participou de todas as 162 partidas e disputou as outras 161 partidas.

Com a temporada de 90 vitórias do Rangers relegando-os para a Wild Card Series, ele somou mais 17 partidas nos playoffs, uma rotina de 179 jogos que o colocou no livro dos recordes.

Suas cinco partidas no Jogo 5 lhe renderam 835 em um ano, tanto regular quanto na pós-temporada, quebrando o recorde estabelecido por Lenny Dykstra em 1993.

Pode apresentar desgaste às vezes. Semien teve duas rebatidas extras e nenhum home run em 66 rebatidas nos playoffs, com rebatidas de 0,197 em 15 jogos.

Mas terminou com um floreio.

Semien fez cinco corridas com uma tripla de duas corridas e um home run no jogo 4 e uma simples e um home run no jogo 5.

Exausta?

“Beisebol. Não jogamos futebol nem basquete. Jogamos beisebol”, diz ele. “Você pode ir lá e fazer algo especial todos os dias.”

Nada é mais especial do que jogar 179 e ver um sonho tomar forma com seu parceiro no crime.

“Havia muita confiança”, diz Seager. “Há muita confiança minha e deles, muita confiança na chegada de Marcus – todos esses caras que vieram aqui e tiveram a mesma visão.

“É ótimo ver isso acontecer.”

“Todos na sala – todos nós jogamos por isso”, diz Simien. “Não jogamos por nenhum outro prêmio.”

“Jogamos para isso”