Benjamin Netanyahu vencerá as eleições israelenses?

Do nosso correspondente especial em Israel – Após três meses de guerra entre Israel e o Hamas, o Supremo Tribunal israelita desferiu dois grandes golpes em Benjamin Netanyahu e na sua coligação governante esta semana. O tribunal descartou uma parte fundamental do polarizador plano de reforma judicial do governo, atrasando a implementação de uma lei que protegia o primeiro-ministro da demissão obrigatória. FRANCE 24 conversou com o Dr. Amir Fuchs, pesquisador sênior do Israel Democracy Institute, sobre o impacto dessas decisões.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sofreu um grande revés na segunda-feira, quando a Suprema Corte do país votou por uma margem estreita (8 a 7) para derrubar uma lei aprovada em julho que priva os juízes do direito de vetar decisões governamentais e parlamentares que consideram “irracionais”.

A lei foi uma componente chave do controverso plano do governo para reformar o sistema judicial do país, o que provocou protestos generalizados em todo o país.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro israelita sofreu outra derrota legal, quando os juízes decidiram (6 a 5) atrasar a implementação de uma lei controversa que protegeria Netanyahu de ser forçado a deixar o cargo se assim fosse ordenado pelo procurador-geral ou pelo tribunal. Suprema Corte.

o Lei de reduçãoque foi aprovada em março, só entrará em vigor no início da próxima legislatura do parlamento israelita, após as próximas eleições gerais.

As decisões do Supremo Tribunal israelita ocorrem numa altura em que a popularidade de Netanyahu está a diminuir nas sondagens de opinião, no meio de críticas crescentes ao ataque israelita a Gaza.

de acordo com Estudo recenteO partido de Netanyahu – Likud – só ganharia metade dos assentos que detém actualmente (16 contra 32) se as eleições fossem realizadas agora.

Para compreender melhor o impacto das decisões do Supremo Tribunal, o FRANCE 24 conversou com o Dr. Amir Fuchs, investigador sénior do Israel Democracy Institute.

Dr. Amir Fuchs, pesquisador sênior do Israel Democracy Institute, em Kfar Saba, Israel, em 4 de janeiro de 2024. © Asia Hamza, França 24

França 24: Que consequências teria esta reforma se não tivesse sido anulada pelo Supremo Tribunal?

Fox: A reforma do governo visa reduzir o poder do judiciário. Israel não tem constituição oficial. Mas temos essas leis básicas que são consideradas uma quase constituição. Se uma lei entrar em conflito com as leis básicas, o Supremo Tribunal pode dizer que é inconstitucional e pode, portanto, anulá-la. Isto aconteceu menos de 20 vezes nos 30 anos desde que o Supremo Tribunal mudou o sistema de governo de Israel em 1995.

Em Israel, não temos freios e contrapesos como nos sistemas de outros países. Por exemplo, não temos uma verdadeira separação de poderes entre os poderes Executivo e Legislativo. O governo é governado por uma coligação maioritária no Parlamento. Se você obtiver uma maioria simples de 61 cadeiras, poderá fazer o que quiser. A única coisa que temos como contrapeso é um Supremo Tribunal forte e independente. O que o governo Netanyahu queria fazer era mudar isso.

O governo também queria mudar o método de nomeação de juízes. Para que possam nomear os juízes que quiserem.

O Procurador-Geral chefia o Ministério Público do Estado. Netanyahu enfrenta atualmente acusações de fraude e corrupção. Se a lei for aprovada, Netanyahu poderá demitir o procurador-geral e escolher outro, que lhe seja mais conveniente.

O Supremo Tribunal também atrasou uma lei de recusa destinada a proteger Netanyahu, dizendo que era de natureza “claramente pessoal”. O que isso significa?

FOX: Durante décadas tivemos uma lei muito vaga que diz que quando o primeiro-ministro estiver incapacitado, alguém tomará o seu lugar. Mas não explicou as razões deste défice. Isso será por razões médicas ou outras razões? Nada foi escrito sobre isso – ou quais procedimentos seguir.

Assim, o governo Netanyahu decidiu alterar a lei da incapacidade – o que significa que só quando o próprio primeiro-ministro disser que está incapacitado, ou três quartos do governo disser que ele está incapacitado, o primeiro-ministro será destituído do cargo.

O governo precisa então de uma maioria de dois terços no Knesset. Eles tomaram medidas para garantir que isso nunca aconteça. Depois de votarem a favor dele, Netanyahu anunciou a todos que não estava mais de mãos atadas. No entanto, o tribunal disse que a lei era “claramente de natureza pessoal” e adiou a sua implementação até a próxima sessão do Knesset. Portanto, a lei não será implementada até as próximas eleições.

Netanyahu pode ser removido?

Fox: Se houver uma maioria de 61 deputados, eles poderão realizar um voto de censura e formar um novo governo.

Mas o que pode acontecer – e o que acontece sempre em Israel quando um governo perde apoio político – é que simplesmente anunciem novas eleições. É por isso que são necessários 61 representantes no Knesset que apoiem a realização de novas eleições. Toda a oposição concordará com isso. Vimos nas sondagens que muitas pessoas que votaram na coligação estão agora completamente contra ela. Não sei quando a guerra terminará. Mas se a guerra terminasse amanhã, provavelmente anunciariam eleições.

Será Netanyahu responsabilizado pelos ataques de 7 de Outubro?

Se o governo mudar, haverá uma comissão de inquérito, que é muito independente porque é nomeada pelo Supremo Tribunal e não pelo governo. Isto geralmente acontece depois de grandes fracassos como o que aconteceu em 1973 e 1982, quando milícias cristãs, com o apoio do exército israelita, massacraram cerca de 2.000 palestinianos nos campos de refugiados de Sabra e Shatila, no Líbano.

O comitê fará perguntas difíceis a Netanyahu e emitirá uma decisão. Dirão que ele é o responsável. Ele foi negligente. Ele não pode ser reeleito. Por exemplo, quando disseram que o antigo Primeiro-Ministro Ariel Sharon, que também serviu como Ministro da Defesa durante os massacres de Sabra e Shatila, já não poderia servir como Ministro da Defesa, ele foi afastado do seu cargo.

Se Netanyahu for condenado nos seus vários julgamentos, conseguirá permanecer no poder?

Se ele for condenado por uma decisão judicial definitiva após recurso, então, de acordo com as leis básicas, ele deverá renunciar. Levará algum tempo – pelo menos mais um ano.

Talvez depois da guerra, quando Netanyahu vir tudo desmoronar, ele possa conseguir algum tipo de acordo – onde não irá para a prisão e nem será condenado por nada grave em troca de renunciar e não participar nas eleições. .

Assim que Netanyahu compreender que não pode ser reeleito, poderá apoiar o acordo. Tenho certeza de que o promotor tentará chegar a esse acordo para não ter que lidar com um julgamento.

Novamente, este é um cenário otimista. Não tenho certeza se isso vai acontecer. Muitas pessoas tinham certeza de que isso aconteceria anos atrás, quando ele foi indiciado em 2019 por acusações de corrupção. Mas ele escolheu lutar e concorreu repetidamente às eleições. Ele nunca desistiu, mas talvez tenha alguns bons conselheiros que lhe digam: “Esta é a hora de renunciar, você não é popular o suficiente, não vai ser eleito. Então, pelo menos use isso moeda de troca para fechar as coisas.” Arquivos criminais sobre você.

Este artigo foi traduzido do original em francês.

Esta entrevista foi editada para maior clareza e extensão.