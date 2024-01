Dois jornalistas foram mortos em Gaza, um dos quais era filho de um correspondente da Al Jazeera

Até sábado, pelo menos 70 jornalistas e profissionais de mídia palestinos foram presos Ele foi morto Em Gaza, alguns enquanto cobriam o conflito, outros enquanto estavam nas suas casas ou se refugiavam com as suas famílias, de acordo com o Comité para a Proteção dos Jornalistas, que afirmou estar também a investigar “vários” outros relatos de jornalistas mortos.

As suas mortes dificultaram a obtenção de informações sobre a escala e a destrutividade dos combates, um problema agravado pela deterioração das redes de comunicações e pela falta de autorização de Israel e do Egipto para a entrada de jornalistas estrangeiros em Gaza.

O gabinete de comunicação social do governo controlado pelo Hamas em Gaza descreveu os assassinatos de Dahdouh e Soraya como mais uma tentativa de “intimidar jornalistas” e “destruir a verdade” num comunicado divulgado no domingo.

A família de Wael Al-Dahdouh, chefe do escritório de Gaza da Al-Jazeera Árabe, refugiou-se no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, no final de Outubro, depois de ter sido evacuada da sua casa na Cidade de Gaza. A Al Jazeera informou na época que foi aqui que o ataque aéreo israelense os atingiu. Ele estava reportando ao vivo quando descobriu.

No mês passado, Wael Al-Dahdouh ficou ferido e o seu operador de câmara foi morto, depois do que a Al Jazeera disse ter sido um ataque de drone a uma escola transformada em abrigo em Khan Yunis, onde trabalhavam. A Al Jazeera informou que esse ataque também foi um ataque israelense.

Hamza Al-Dahdouh também cobria os ataques aéreos. Horas antes de sua morte, Hamza, que se descrevia no Instagram como fotógrafo, jornalista, fotógrafo e produtor, apareceu atrás das câmeras, Postam fotos De edifícios destruídos em Gaza e um colega vestindo um colete à prova de balas marcou transmissões de “Imprensa” de uma rua repleta de escombros.

No sábado, Hamza postou uma foto de seu pai. Ele escreveu: “Não se desespere com a recuperação, não se desespere com a misericórdia de Deus e tenha certeza de que Deus o recompensará bem por sua paciência.”

Seu pai respondeu em uma postagem de sua autoria: “Que Deus proteja você”.