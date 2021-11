Beaver Moon Lunar Eclipse 2021: Veja como assisti-lo online

Você pode assistir a um eclipse lunar extremamente longo online nas primeiras horas de sexta-feira (19 de novembro) em um dos muitos sites.

assim chamado castor de eclipse lunar vai começar em 1h02 EST (0602 GMT)A lua cobrirá 97% da sombra da Terra em seu zênite. O eclipse terminará em 6:03 am EDT (1203 GMT).

Embora o evento seja visível da América do Norte e do Sul, Austrália, partes da Europa e da Ásia, você também pode assisti-lo online se estiver nublado. Se você tiver bom tempo, nosso guia para Como fotografar um eclipse lunar, Ao lado Como você imagina a lua? Usar sua câmera em geral pode ajudá-lo a aproveitar ao máximo o evento. Se você precisar de equipamento fotográfico, dê uma olhada As melhores câmeras para astrofotografia E Melhores lentes para astrofotografia Para ajudar a se preparar para o próximo eclipse.

Aqui estão as transmissões que conhecemos até agora:

Eclipse lunar do Observatório Griffith

o Observatório Griffith Em Los Angeles Ele vai mostrar um vídeo do eclipse, se o tempo permitir, Na página dela no YouTube. O lapso de tempo começará às 9h EST (14h GMT / 6h PT), com a transmissão online começando no início desta sexta-feira, 19 de novembro às 1h EST (06:00 GMT / 22:00 PT de 18 de novembro).

O parque não estará aberto durante o eclipse devido à pandemia, observatório Ele disse em um comunicado.

hora e data A transmissão ao vivo do YouTube começará às 1h EST (0600 GMT) no YouTube.

“Nossa cobertura ao vivo é a companhia perfeita para este eclipse, seja visível de sua localização ou não”, disse TimeandDate na descrição do vídeo. “Siga o eclipse do início ao fim conosco aqui.”

Eclipse lunar: o projeto do telescópio virtual

O projeto do telescópio virtual será transmitido ao vivo de Roma a partir de 2h EDT (0700 GMT).

“Como no passado, o Projeto Telescópio Virtual fará parceria com alguns dos astrofotógrafos mais incríveis de todo o planeta para trazer a você a incrível beleza de um evento tão precioso”, disse a organização. Na página do evento.

The Astronomical Society of South Australia

The Astronomical Society of South Australia A transmissão estará no Youtube ou Site de rede social do Facebook Começa a partir de 4h30 EST (09h30 GMT ou 19h00 hora local).

“Nossa rede de telescópios de imagem localizados no Sul da Austrália, Victoria e Queensland, e tão longe se necessário, fornecerá a melhor oportunidade de testemunhar este evento celestial especial, independentemente das condições climáticas locais”, disse a associação em seu comunicado. página do evento.

Se aprendermos mais com o webcast Beaver Lunar Eclipse, vamos adicioná-lo aqui. Assista a um eclipse feliz!

Nota do editor: Se você tirar uma foto incrível do céu noturno e quiser compartilhá-la com os leitores do Space.com, envie suas fotos, comentários, nome e localização para spacephotos@space.com.

Siga Elizabeth Howell no Twitter @howellspace. Siga-nos no Twitter @Spacedotcom e no Facebook.