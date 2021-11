Aqui está o melhor vídeo de criatividade voando por Marte

criatividade em> Em Marte, visto pelo rover perseverança em> , em abril. “/>

De volta ao início de setembro pequeno inteligência O helicóptero que a NASA enviou a Marte com determinação O rover fez sua décima terceira jornada no Planeta Vermelho.

Foi uma viagem tecnicamente exigente, cortando quase 210 metros em terreno rochoso praticamente inacessível ao veículo. inteligência Ele atingiu uma altura máxima de cerca de 8 metros antes de pousar com segurança novamente. Mas o que realmente torna esta viagem especial é que determinação Ele foi capaz de rastrear a decolagem e o vôo do helicóptero.

As imagens deste vôo só recentemente foram transmitidas de volta à Terra, e a equipe Mars Rover do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA compilou os dados em um vídeo que mostra quase todo o vôo. Essas fotos proporcionam o melhor show que já vimos inteligência Voando sobre a superfície de Marte.

na hora do vôo, inteligência Cerca de 300 metros do rover. Mas felizmente determinação Ele tem o par de olhos mais avançado já enviado a Marte. Localizado no topo do rover, o instrumento “Mastcam Z” – a letra “Z” significa zoom – tem duas câmeras projetadas para fornecer as imagens mais nítidas possíveis de Marte e tornar possíveis as imagens 3D.

Publicidades

Fotos não ampliadas mostram bem esse contraste, com inteligência Eles aparecem apenas como um pequeno ponto à distância.

Depois dessa viagem em setembro inteligência Tomando as coisas um pouco mais fáceis. Ele parou por cerca de seis semanas durante a conjunção do Sol com Marte, quando o Planeta Vermelho e a Terra estão em cada lado do Sol, dificultando as comunicações. inteligênciaOs engenheiros da empresa também tiveram que lidar com um problema que afetava os pequenos motores de controle de vôo do helicóptero e, em seguida, a atmosfera leve durante o inverno marciano.

Para compensar uma atmosfera mais fina, inteligência Ela tinha que provar que podia girar suas lâminas mais rápido do que foram projetadas. Depois de um breve voo de teste no final de outubro, inteligência Faça um retorno triunfante 6 de novembro com um vôo de 407 metros através da superfície de inverno de Marte, ascendendo a uma altura de 12 metros. E seu próximo vôo, o 16º helicóptero autônomo, pode ocorrer já no sábado.

Os planejadores da missão não sabem quanto tempo o Ousadia vai durar, porque seu projeto está muito desatualizado, então eles estão apenas curtindo o passeio. Graças a este novo vídeo, nós também podemos.