Atualização do Hubble: câmera traseira, mais por vir

No início deste mês, a NASA anunciou que os instrumentos científicos a bordo do Telescópio Espacial Hubble Foi deixado em modo de segurança Depois de uma série de problemas com os sinais de tempo que coordenam sua atividade. Embora a NASA ainda não tenha certeza do que causou o problema, ela já colocou uma câmera de volta em operação e planeja colocar outra online em breve.

Enquanto isso, a agência está fazendo planos para atualizações que tornariam todos os instrumentos menos sensíveis a falhas de sinal de cronometragem. Mas como ela não consegue descobrir a origem dos problemas, e o problema não voltou a ocorrer recentemente, ela se move com muito cuidado.

Tudo está no tempo

Cada um dos quatro principais instrumentos científicos do Hubble tem seus próprios controladores; Para fazer com que todos funcionem bem uns com os outros, o telescópio usa um sinal de sincronização para garantir que todas as atividades sejam executadas na mesma programação. No final de outubro, algumas dessas mensagens de sincronização não foram recebidas, fazendo com que os dispositivos entrassem no chamado modo de segurança, o que significa que eles pararam de coletar dados. Depois que o problema foi repetido, as ferramentas foram deixadas neste modo enquanto os controladores tentavam discernir o que estava acontecendo.

Para fazer isso, eles reativaram parcialmente duas ferramentas. Isso permitirá que os controladores detectem quaisquer outras instâncias de sinais de sincronização perdidos, o que ajudará a diagnosticar o problema. Feliz ou infelizmente, nada disso aconteceu.

Vários dias depois, os controladores determinaram que o instrumento menos afetado pela perda de sincronização era a Advanced Surveys Camera, um instrumento do tamanho de uma geladeira sensível a comprimentos de onda do ultravioleta ao infravermelho próximo. Foi reativado em 8 de novembro e está em operação desde então. Novamente, não foram detectadas mais falhas de sincronização. Portanto, na próxima semana, a Wide Field Camera 3 também deverá ser colocada online novamente. Dispositivos de espectro devem chegar ainda este mês.

Se os problemas ocorrerem novamente, obviamente há uma chance de consertar o problema subjacente. Mas se isso falhar, a equipe do Hubble está considerando mudar o software de controle do instrumento para torná-lo menos sensível a falhas de mensagem de sincronização. Obviamente, essas mudanças importantes precisam de um exame minucioso, o que levará mais tempo. Se tudo correr bem, o software permitirá que o Hubble continue seu trabalho científico, mesmo se várias mensagens de sincronização falharem.

Em qualquer caso, Hubble está de volta à prática da ciência e pode retornar aos processos naturais em um futuro próximo. E mesmo que o problema subjacente continue raro o suficiente para não ser diagnosticado, o telescópio deve ser capaz de continuar trabalhando apesar disso.