Baldur’s Gate 3 supera Zelda: Tears Of The Kingdom como o jogo mais bem avaliado de 2023

Parece que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom finalmente tem uma competição séria pelo potencial de ganhar o título de Jogo do Ano. Também em destaque nas redes sociais está o último lançamento para PC da Larian Studios Portão de Baldur 3 Já subiu ao topo do Metacritic como o jogo mais bem avaliado de 2023.

Sim, na verdade superou a pontuação dos críticos de Kingdom Tears com um ‘96– obter um diploma97‘, que também o vê entrar no ‘Top 25 jogos com classificação mais alta de todos os tempos’ no mesmo site. É certo que ainda é cedo – a pontuação de Baldur’s Gate 3 é baseada em apenas 18 críticas de críticos no momento, em comparação com Zelda, que foi avaliada por 145 veículos.

Ao dizer isso, Baldur’s Gate 3 já foi aclamado como uma das maiores experiências de RPG de todos os tempos e elogiado por ser um pacote “completo” após o lançamento – então não parece que o entusiasmo diminuirá a qualquer momento. breve.

É também o jogo mais bem avaliado de 2023 (até agora): https://t.co/BK9S75vxZn– Metacritic 10 de agosto de 2023

Em termos de pontuação do usuário no Metacritic, Baldur’s Gate 3 atualmente está em 9.4 Baseado em mais de 3.500 avaliações enquanto Kingdom Tears é 8.4 De 10 com base em mais de 8300 avaliações de usuários.

Alguns dos outros jogos no top 10 do Metacritic até agora este ano incluem Metroid Prime Remastered em # 3 com uma pontuação crítica 94um remake de Resident Evil 4 da Capcom e lutador de rua 6 E Xenoblade Chronicles 3 Wave 4 DLC está em oitavo lugar. E ainda há muitos outros lançamentos importantes chegando ainda este ano!

Aqui na Nintendo Life, premiamos Tears of the Kingdom com uma pontuação “impressionante” de 10 em 10, chamando-o de “uma sequência gloriosa e triunfante de um dos melhores videogames de todos os tempos”. E embora Baldur’s Gate 3 não esteja no Switch, você ainda pode conferir o RPG Divinity: Original Sin 2 de Larian, lançado no sistema híbrido em 2019.