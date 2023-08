Xbox adiciona mais vantagens para membros do Game Pass Ultimate (agosto de 2023)

As vantagens do Xbox Game Pass estão de volta com mais brindes em agosto de 2023, incluindo um New Heroes Starter Pack para Monitoramento 2 e um aura infinita Benefício resgatável exclusivamente no aplicativo Xbox PC!

Aqui estão os novos benefícios do Xbox Game Pass que você pode reivindicar em agosto de 2023 até agora:

Junte-se aos Apex Games prontos para a batalha com o Resurrection Supercharge Pack, que trará armas e lendas.

Infinite Halo – Hex Bulldog está corrompido (disponível através do aplicativo Xbox PC)

É hora de atualizar o arsenal! Jogue 4 horas de Halo Infinite antes de 17 de agosto para desbloquear a skin Cor Hex danificada, graças ao Xbox Game Pass Ultimate. Confira o aplicativo Xbox no PC para acompanhar seu progresso e reivindicá-lo!

Comece sua própria aventura com o exclusivo Pacote de Intriga da Casa Baenre! Este pacote inclui o Pacote de Escolha de Cupom da Casa Baenre e o Pacote de Escolha de Encantamento de Nível 3. Escolha entre os seguintes Pacotes de Escolha de Cupom da Casa Baenre: 100% de desconto em um dos quatro companheiros no Mercado Zen Ou 1500 Zen Value dos tokens de atualização que acompanham.”

Novas aventuras o aguardam! Este pacote inclui acesso instantâneo a Sojourn, Junker Queen, Kiriko, Ramattra, Lifeweaver e nosso mais novo herói, Illari. Cada um desses heróis virá com uma skin lendária e outros cosméticos do jogo.

Entre no novíssimo jogo Phantasy Star Online 2 New Genesis com alguns itens para ajudá-lo!

Tudo isso pode ser reivindicado nos consoles Xbox ou no aplicativo Xbox para Windows 10, e não se esqueça de que alguns benefícios do Xbox Game Pass de julho ainda estão disponíveis, como o PUBG: Battlegrounds 2023 Summer Pack e FIFA 23 EA Play Ultimate Team Pack , 75 dias do Crunchyroll Premium beta e muito mais!