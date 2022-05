Azimut está a expandir a sua presença global com um novo escritório em Portugal

A Azimut, um grupo europeu independente com ativos totais de € 83 bilhões, abriu uma filial no Estoril (Lisboa) através de sua subsidiária luxemburguesa Azimut Investments.

Em comunicado divulgado no dia 5 de maio, disse que a medida vai dar acesso às soluções e estratégias de investimento do grupo nos mercados público e privado para indivíduos estrangeiros de alta renda residentes em Portugal e no setor de gestão de ativos local.

Azimut destacou como Portugal está a tornar-se um mercado estratégico crescente para a comunidade internacional de indivíduos de elevado património, com a introdução de vários regimes de incentivos ao longo da última década, como o Golden Visa, a tributação da Residência Não Habitual e os programas de renovação urbana. No mundo todo.

Mais recentemente, o tratamento dos ganhos com criptomoedas em Portugal gerou um interesse significativo no país, acrescentou.

Devido aos seus incentivos, ambiente digital e elevada qualidade de vida, Portugal está a despontar como uma das melhores opções para transferir indivíduos de elevado património para o estrangeiro.

Giuseppe Ferrucci, Country Manager da Azimut Brasil, que dirige a nova sucursal portuguesa, disse: “A ideia por detrás da abertura do nosso escritório é estarmos perto destas comunidades de indivíduos de alta renda que vivem em Portugal. Estão em linha com a experiência e produto internacional soluções oferecidas por nossa equipe.”

O novo escritório do Estoril está subordinado à Asimut Investments SA, localizada no Grão-Ducado do Luxemburgo, desde 1999. É hoje o maior hub de gestão do Grupo com mais de 125 estratégias de investimento nos mercados público e privado.