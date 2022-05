Viagens: TAP ainda não reembolsou centenas de passageiros – Portugal

Lançado em 05 de maio de 2022.

A TAP Air Portugal cancelou milhares de voos nos últimos três anos devido à epidemia Govt’19 e à falta de pessoal. Como resultado, a transportadora nacional portuguesa tem agora centenas de clientes para levantar dinheiro.

Os passageiros afetados pelo cancelamento do voo contactaram a TAP Air Portugal e disseram que estão a ter dificuldade em obter o reembolso total dos voos cancelados.

No processo, muitos clientes TAP Já reclamou em sites sociais. E outros meios de comunicação e mesmo depois de meses tentando entrar em contato com a companhia aérea por meio de telefonemas, e-mails e outras tentativas, ainda aguardam o reembolso total. Alguns foram informados de que o valor total seria reembolsado nos próximos 30 a 90 dias Sem reembolsos.

A situação se repetiu durante epidemias em todo o mundo na indústria da aviação, mas de acordo com dados divulgados recentemente Departamento de Transportes dos EUA, A bandeira portuguesa foi a transportadora A maioria das reclamações dos consumidores.

Além disso, de acordo com as regras atuais da UE, a companhia aérea deve pagar o valor total ou crédito pelo voo cancelado, independentemente do motivo do cancelamento. No entanto, embora a TAP Air Portugal não tenha reembolsado imediatamente todos os seus clientes, a transportadora de bandeira portuguesa continua a ser considerada pelos ratings das companhias aéreas. Companhia aérea segura na Europa E o quinto mais seguro do mundo.

A TAP Air Portugal, que registou um prejuízo de 1,6 mil milhões de euros (US$ 1,74 mil milhões) durante a crise Covit’19, anunciou que espera uma forte procura dos EUA neste verão.

A transportadora vai operar 1.230 voos por semana na sua malha, que inclui sete aeroportos em Portugal, 10 na América do Norte, 12 na América Central e do Sul, 20 em África e Médio Oriente e 44 na Europa.

A TAP Air Portugal, que controla 72,5% do governo português, está sob um plano de resgate de 3,2 bilhões de euros aprovado por Bruxelas e foi forçada a reduzir seu tamanho naval, cortar mais de 2.900 empregos e cortar salários. A empresa transportou 5,83 milhões de passageiros no ano passado, ante 25% em 2020, mas apenas 34% em níveis pré-epidêmicos em 2019. Reuters Relatado.

PAJ / Pessoal

Postagem relacionada