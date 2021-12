Aumento das pensões em Janeiro – Portugal News

De acordo com estimativas baseadas em uma estimativa rápida dos números da inflação de novembro, a maioria das pensões aumentará de 1% a 0,2% em janeiro de 2022.

De acordo com uma estimativa rápida, a inflação média dos últimos 12 meses, sem-teto, foi de 0,99% em novembro, permitindo a renovação automática das aposentadorias para o próximo ano, em uma fórmula que leva em conta a taxa de crescimento do PIB. Produção (PIB) dos últimos dois anos.

A lei estipula que quando essa taxa de crescimento do PIB for inferior a 2% (como é o caso atualmente), as pensões mais baixas, até dois índices de apoio social (IAS), serão atualizadas em linha com esse índice de inflação e circuladas a um décimo. .

Assim, com base na avaliação rápida do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), em janeiro de 2022, as pensões até 2 IAS, até 886,40 euros, irão aumentar 1%.

As pensões duas a seis vezes o valor IAS (até 886,40 euros e 2.659,20 euros) serão renovadas em 0,5%.

Por sua vez, as pensões de seis a 12 vezes o valor do IAS (entre 2.659,20 euros e 5.318,40 euros) serão renovadas em 0,2%.

Nenhuma pensão foi elevada acima de 12 IAS.

De acordo com as estimativas da estimativa do INE do Flash de Inflação de Novembro, o valor do IAS em 2022 será de 443,20.