Astronautas forçados a se abrigar enquanto uma nuvem de destroços ameaça a estação espacial

Estação Espacial Internacional foto : Roscosmos

Todos os sete astronautas atualmente a bordo da Estação Espacial Internacional precisam se abrigar dentro de suas espaçonaves devido ao súbito aparecimento de uma nuvem de destroços em órbita, cuja fonte permanece obscura.

A informação está fluindo lentamente, mas sabemos que a Estação Espacial Internacional está operando normalmente e que todos os sete membros da tripulação estão saudáveis ​​e seguros. A tripulação teve que se proteger no início desta manhã devido ao súbito aparecimento de um campo de destroços circulando ao seu redor. O colapso inexplicado do extinto satélite russo Kosmos-1408 é atualmente o principal candidato para a origem da nuvem de detritos orbitais.

Os astronautas da NASA Raja Chari, Tom Marshburn, Kayla Barron e o astronauta da ESA Matthias Maurer estão dentro de um SpaceX Crew Dragon para a Estação Espacial Internacional, enquanto os astronautas russos Anton Shkaplerov e Piotr Dubrov e o astronauta da NASA Mark Vandy estão dentro de uma cápsula Soyuz. Relatórios Agência de notícias estatal russa TASS. T Os astronautas podem usar essas espaçonaves para retornar com segurança à Terra se a Estação Espacial Internacional for danificada por destroços.

uma Ele vive alimentação a partir de O controle de missão da NASA está disponível, permitindo que você Siga os eventos conforme eles acontecem.

em um tweetRoscosmos disse que a tripulação estava “realizando operações de rotina de acordo com o programa de vôo” e que o “objeto” ameaçador “se afastou da órbita da Estação Espacial Internacional”. A Agência Espacial Russa se refere ao campo de destroços por “objeto”. “A estação fica na zona verde”, acrescentou Roscosmos.

“Amigos, tudo é normal conosco!” chilro Shkaplerov. “Continuamos trabalhando no programa.”

Apesar dessas palavras de garantia, é certo que as operações a bordo da Estação Espacial Internacional não voltarão ao normal. Os monitores da missão constantemente fazem uma contagem regressiva de cada trânsito no campo de destroços (ou seja, a abordagem mais próxima do campo de destroços à Estação Espacial Internacional). Às 10:32 da manhã ET, os controladores instruíram uma tripulação da NASA a entrar temporariamente no módulo Columbus para realizar algumas missões rápidas e coletar itens pessoais se eles tivessem que ficar dentro do Dragão a noite toda (uma possível indicação de que isso poderia levar algum tempo).

Os cruzamentos de campo de destroços costumavam acontecer uma vez a cada 93 minutos inicialmente, mas agora eles acontecem uma vez a cada 30 a 40 minutos. Presumindo que seja um campo de destroços de um satélite acidentado, o astrofísico de Harvard Jonathan McDowell disse: “Haverá um grande erro na fita sobre se existe um perigo para a ISS, daí a cautela.”

A origem do campo de destroços permanece incerta, mas seu aparecimento repentino coincide com relatos de que a Rússia realizou um teste de armas anti-satélite (ASAT). em um tweetO alvo era “um antigo satélite soviético Tselina-D SIGINT chamado Kosmos-1408 (1982-092A), lançado em 1982, que está morto há décadas”, disse Gunther Krebs, físico e editor da página espacial de Gunther, que rastreou 14 naufrágios. ”Mas Krebs avisa:“ Até agora não há confirmação de fontes oficiais. ”

A Força Espacial dos Estados Unidos está “ciente da ocorrência de destroços no espaço sideral” e “está trabalhando para caracterizar o campo de destroços e continuará a garantir que todas as nações espaciais tenham as informações necessárias para manobrar os satélites, caso sejam afetados”. chilro Repórter aeroespacial Joe Rowlett do New York Times.

O incidente de hoje ocorre menos de uma semana depois que a Estação Espacial Internacional foi forçada a realizar um ataque manobra de emergência Para fugir do lixo espacial potencialmente ameaçador. Nesse caso, era um resquício do satélite meteorológico Fengyun-1C, que a China destruiu deliberadamente em 2007 como parte de um teste de míssil anti-satélite. A Índia fez algo semelhante em 2019, juntando-se aos Estados Unidos, Rússia e China como países que testaram armas anti-satélite. o Tratado do Espaço Exterior das Nações Unidas de 1967 O uso de armas de destruição em massa no espaço é atualmente proibido.

Esta é uma história em evolução e atualizaremos este artigo à medida que aprendermos mais.