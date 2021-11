‘Oumuamua não era um iceberg de nitrogênio’, afirmam os astrofísicos de Harvard

O primeiro objeto interestelar conhecido em nosso sistema solar, conhecido como ‘Oumuamua’, continua a desafiar a explicação científica. Agora, uma das últimas explicações para o que o intertravamento em forma de charuto é feito também foi descartada – o “iceberg de nitrogênio”.

Em uma última tentativa de explicar “Oumuamua , os pesquisadores descreveram como um iceberg de nitrogênio. Mas os astrofísicos de Harvard dizem que isso é impossível e explicam o motivo em um novo artigo de pesquisa publicado em 5 de novembro na revista Science. nova astronomia .

Em outubro de 2017, quando os astrônomos assistiram pela primeira vez ‘Oumuamua decolar através de Sistema solar , estava saindo a 57.000 mph (92.000 km / h) – muito mais rápido do que teria se originado em nosso sistema solar.

Conforme o objeto achatado e oscilante passa pelo Sol e rola para fora de sua extremidade, ele é acelerado a um ritmo que não pode ser explicado pela gravidade do Sol. E os astrônomos não conseguiram encontrar nenhuma evidência visível de um motivo, como vapor d’água ou gases escapando do objeto e empurrando-o para frente.

Os cientistas não estão apenas inseguros sobre o que levou Omuamua a visitar o estilingue dentro e fora de nosso sistema solar, eles também não sabem em que consiste.

Mas em março passado, os astrofísicos da Universidade do Estado do Arizona, Alan Jackson e Stephen Desch, disseram que haviam resolvido o problema. A equipe publicou dois artigos nos quais afirmamos que ‘Oumuamua provavelmente fazia parte de azoto Gelo que emergiu de um planeta parecido com Plutão em algum lugar fora do nosso sistema solar, Live Science relatado anteriormente .

A teoria resolveria o mistério do combustível invisível, porque conforme Ouumuamua se aproximasse do sol, o gás nitrogênio vaporizado poderia empurrar o objeto e se tornar invisível aos telescópios. E os astrônomos sabem que o gelo de nitrogênio está em nosso sistema solar porque o encontraram em Plutão, então não é irracional suspeitar que pedaços de gelo de nitrogênio às vezes se quebram de Plutão externo.

Por que não pode ser nitrogênio

Mas nem todos concordam com essa conclusão.

O astrofísico de Harvard Amir Siraj disse, observando a quantidade de erros na previsão para permanecer realista.

De acordo com Siraj e seu co-autor, o astrofísico de Harvard Avi Loeb, Jackson e Desch, a conclusão é que “Oumuamua é um iceberg de nitrogênio com defeito porque não há nitrogênio suficiente no universo para fazer um objeto como Oumuamua, que está em algum lugar entre 1300. e seu comprimento 2.600 pés (400 e 800 metros) e entre 115 e 548 pés (35 e 167 metros) de largura.

Siraj disse que o nitrogênio puro é escasso, encontrado apenas em Plutão, onde representa cerca de 0,5% da massa total. Mesmo se todo o nitrogênio do gelo no universo fosse retirado de todos os planetas parecidos com Plutão previstos para existir, não haveria nitrogênio suficiente para fazer ‘Oumuamua’.

Siraj e Loeb calcularam que a massa dos Plutos mais externos necessária para fazer um iceberg de nitrogênio do tamanho de Oumuamua excederia a massa das estrelas, exigindo – pelo menos – mais de 60 vezes a massa de cada estrela necessária para formar todos os planetas em nosso sistema solar. “Mas isso é loucura”, disse Siraj. “Isso não é razoável”.

Caminho aparente de Oumuamua dentro e fora de nosso sistema solar. (Crédito da imagem: NASA)

Siraj disse que Siraj e Loeb fizeram muitas suposições conservadoras em seus cálculos, como ignorar os efeitos de raios cósmicos , as partículas subatômicas que constantemente voam pelo espaço à velocidade da luz e insultam tudo o que colidem, incluindo coisas como ‘Oumaumua. Quando os raios cósmicos são levados em consideração, Siraj calculou que cerca de 1.000 vezes a massa total das estrelas na galáxia seria necessária para gerar todos os Plutos exo para construir ‘Oumuamua’.

No entanto, Jackson e Desch disseram que seu cálculo exato do número de fragmentos de nitrogênio voando pelo espaço não é uma superestimativa e é consistente com pesquisas anteriores que previram o número de objetos semelhantes a Oumuamua no espaço.

“Seraj e Loeb não descobriram que havíamos cometido um erro, então eles deveriam ter aceitado os números que recebemos”, disse Desch ao Live Science por e-mail. “Em vez disso, eles tentaram calcular o verso do envelope e fizeram um grande número de estimativas e estimativas, chegando a vários números que consideram desfavoráveis.”

Jackson disse que uma janela de erro muito grande é necessária ao estimar o número de coisas com base em uma única observação, como com Oumuamua; Os astrônomos nunca viram nada parecido antes. Siraj e Loeb calcularam que a massa necessária para fazer ‘Oumuamua’ era muito alta, disse ele, porque eles usaram uma estimativa muito alta do número de ‘objetos semelhantes a Oumuamua no espaço’.

“Eles tentam gerar polêmica quando não há polêmica”, disse Desch.

No entanto, de acordo com Siraj, o mistério de Oumuamua ainda não foi resolvido. Alguns especialistas podem estar ansiosos para tirar conclusões precipitadas sobre ‘Oumuamua, disse ele, porque enquanto for um mistério, a possibilidade de origem artificial ainda está em discussão. “Se ainda está inexplicado, você deve considerar todas as possibilidades.”

Isso, ele acrescentou, é o que torna Oumuamua tão grande. “Eu realmente não me importo com o que seja, porque cada possibilidade é um objeto astrofísico que nunca vimos antes, e é por isso que é emocionante.”

