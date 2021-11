Receios de inverno: hospitalizações por coronavírus provavelmente aumentarão em Los Angeles entre pessoas não vacinadas

LOS ANGELES (CNS) – As autoridades locais de saúde continuam preocupadas com o fato de que o início do clima frio pode levar a um novo aumento nos casos de COVID-19 e hospitalizações entre os não vacinados.

Barbara Ferrer, diretora de saúde pública do condado de Los Angeles, observou que a chegada do inverno – apesar da mini onda de calor da semana passada – está começando a causar danos na forma de taxas de infecção mais altas à medida que mais pessoas se reúnem dentro de casa.

“Reconhecemos os riscos que vêm com o tempo frio, reuniões internas e, possivelmente, alguma diminuição na eficácia da vacina. Ser vacinado, receber reforços e se esconder em ambientes fechados e ao ar livre em lugares lotados continua sendo crítico, pois enfrentamos o potencial real da onda de inverno, Ferrer disse.

“Certamente, em todo o país e em todas as partes do mundo, o clima mais frio já levou a aumentos significativos de casos e, infelizmente, em hospitais. Seria tolice não prestar atenção às salvaguardas inerentes a esses aumentos. Nosso amplo estoque de vacinas nos permite entregar a série inicial para cada pessoa que atinge 5 anos e acima, e reforços para aqueles com proteção reduzida, colocando-nos em uma posição melhor para evitar a dor trágica que sofremos no inverno passado.

Mas, na ausência de um aumento significativo na frequência de vacinação, o município não cumprirá sua meta de vacinar 80% da população com 12 anos ou mais até o final do ano. Ferrer disse que a atual frequência de vacinação precisaria aumentar em 60% para atingir a meta.

“Embora seja um grande salto na vacinação, será possível se a urgência neste momento motivar as pessoas a se vacinarem, porque temos muitos insumos”, afirmou.

Na terça-feira, 81% dos residentes do condado com 12 anos ou mais haviam recebido pelo menos uma dose da vacina COVID e 73% haviam sido totalmente vacinados. Da população total da província de 10,3 milhões, 70% receberam pelo menos uma dose e 63% foram totalmente vacinados.

Ferrer disse que o condado viu um aumento acentuado nas últimas semanas no número de pessoas não vacinadas que acabam infectadas e hospitalizadas, enquanto o ritmo de residentes vacinados permaneceu praticamente estável. Os números mostram que os residentes não vacinados têm agora sete vezes mais probabilidade de contrair COVID do que os seus homólogos vacinados e 44 vezes mais probabilidade de serem hospitalizados. Ferrer disse que o risco de morte é 60 vezes maior entre os não vacinados.

Dos mais de 5,9 milhões de pessoas totalmente vacinadas no condado, 72.163 tiveram resultados positivos posteriormente, disse Ferrer, uma média de 1,22%. Um total de 2.424 pessoas vacinadas foram hospitalizadas, uma taxa de 0,041%, e 396 pessoas morreram, uma taxa de 0,007%.

A taxa média diária de pessoas com teste positivo para o vírus permanece baixa, em 0,98% na sexta-feira. A taxa de casos cumulativos de sete dias do condado, de acordo com estimativas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, aumentou para 98 casos por 100.000 residentes. Esse número foi em meados dos anos 70, há duas semanas.

Com 98 casos por 100.000 residentes, o condado está prestes a rebaixar sua classificação da categoria de transmissão “significativa” do Centro de Controle e Prevenção de Doenças para “generalizada”.

O número de pacientes com coronavírus nos hospitais do condado de Los Angeles caiu para 600, ante 604 no sábado, de acordo com os últimos números do estado divulgados no domingo.

Destes, 163 estavam em terapia intensiva, contra 170 no dia anterior.

Autoridades de saúde do condado relataram 979 novos casos de COVID-19 no domingo e seis mortes adicionais relacionadas ao vírus. O número de casos e mortes provavelmente reflete atrasos na notificação no fim de semana, de acordo com o Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles.

Os últimos números trouxeram o total acumulado do condado para 1.511.324 casos e 26.862 mortes desde o início da pandemia.

Ferrer disse na semana passada que, embora os números diários de casos de COVID-19 e hospitalizações tenham caído significativamente em relação ao mesmo período do ano passado, os números ainda são muito altos e o relatório diário de mortes relacionadas ao vírus ainda é quase idêntico ao do ano passado.

“O número semelhante de mortes é um lembrete do poder destrutivo deste vírus, e os números relativamente altos de casos e hospitalizações são um reflexo do domínio da variante delta mais contagiosa”, disse Ferrer durante um briefing online na sexta-feira.