O foguete lunar gigante Artemis I da NASA fará outro teste antes do lançamento em junho

O teste crítico, conhecido como treinamento de desgaste molhado, simula cada estágio de um lançamento sem que o míssil saia da plataforma de lançamento. Este processo inclui carregar o combustível, realizar uma contagem regressiva completa simulando o lançamento, redefinir o relógio de contagem regressiva e drenar os tanques de mísseis.

Após três tentativas de ensaio em abril, o grupo de mísseis foi devolvido ao Edifício de Montagem de Veículos em 26 de abril para resolver problemas que surgiram durante as tentativas de teste.

Até agora, a equipe está trabalhando para substituir uma válvula de retenção defeituosa no estágio superior do foguete que causou o vazamento de hélio e consertar a fonte do vazamento de hidrogênio na cauda. Enquanto isso, a Air Liquide, que abastece a plataforma de lançamento com nitrogênio gasoso, está atualizando sua configuração de dutos para dar suporte ao teste e lançamento do Artemis I.

Ao inspecionar a válvula de retenção, a equipe encontrou um pequeno pedaço de borracha que a impedia de selar adequadamente, disse Jim Frey, administrador associado da Diretoria de Missão de Desenvolvimento de Sistemas de Exploração da NASA, durante uma entrevista coletiva na quinta-feira.

Frey disse que nenhum problema foi encontrado com a válvula, e os engenheiros estão investigando a origem da borracha porque ela não fazia parte inicialmente da válvula. A equipe também reduziu as possíveis causas do vazamento de hidrogênio.

Assim que a pilha de foguetes retornar à plataforma de lançamento no final de maio, disse Frye, levará de 12 a 14 dias antes que o foguete passe por outro ensaio, o que pode acontecer no início de meados de junho.

“Fizemos muito trabalho preparando o foguete para retornar à plataforma de lançamento”, disse Cliff Lanham, diretor sênior de operações de veículos do Programa de Sistemas de Exploração da Terra da NASA no Kennedy Space Center. “Parar no VAB é um ponto de parada Para voltar, faça o que temos que fazer e volte para o conselho o mais rápido possível. Então, estamos trabalhando duro para alcançar esse objetivo.”

A equipe do Artemis está agora olhando para as janelas de lançamento para enviar o Artemis I em sua jornada à lua no final do verão: entre 26 de julho e 9 de agosto, de 23 de agosto a 29 de agosto e 2 de setembro a 6 de setembro.

“Também queremos ser realistas e sinceros com você, pois pode levar mais de uma tentativa para obter as ações necessárias para obter uma contagem de lançamentos mais suave que nos dê a melhor chance de criar nossas próprias janelas de lançamento”, disse Free.

Assim que a pilha de foguetes Artemis terminar seu ensaio, ela retornará ao prédio para aguardar o dia do lançamento.

Há uma longa história por trás do árduo processo de testar novos sistemas antes de um foguete ser lançado, e o que a equipe Artemis enfrenta é semelhante ao que as equipes Apollo e Shuttle Castle enfrentaram, incluindo várias tentativas de teste e atrasos antes do lançamento.

Os resultados do treinamento com roupas molhadas determinarão quando Artemis I embarcará em uma missão além da Lua e de volta à Terra. Esta missão lançará o programa Artemis da NASA, que deve devolver humanos à Lua e pousar a primeira mulher e as primeiras pessoas de cor na Lua até 2025.