O sapato mais antigo do mundo? O estudo descobriu que as sandálias encontradas na caverna do morcego têm milhares de anos

Sandálias enterradas numa caverna de morcegos no sul de Espanha podem ser os sapatos mais antigos já descobertos na Europa, disseram cientistas esta semana, estimando que possam ter até 6.200 anos.

Cestas, ferramentas e sandálias encontradas num cemitério de pescadores do século XIX na Cueva de los Murcielagos, ou “Caverna do Morcego”, perto da cidade de Granada, no sul do país, são muito mais antigas do que se pensava, de acordo com uma equipa de examinadores. Itens mencionados no artigo em Revista Progresso Científico Quarta-feira.

O estudo utilizou até agora a datação por radiocarbono em 76 objetos, incluindo cestos e 22 sandálias feitas de erva-leiteira, um tipo de erva utilizada no artesanato em toda a Península Ibérica e no Norte de África durante milhares de anos.

Os humanos antigos esmagavam a grama para fazer barbantes para trançar cestos, bolsas e sandálias. A grama teve que ser seca por 20 a 30 dias antes de ser reidratada por 24 horas para torná-la flexível, um processo complexo que exigia habilidades.

Estima-se que sandálias semelhantes encontradas na Armênia tenham 5.500 anos, enquanto os sapatos usados ​​por Ötzi, o Homem do Gelo – um homem pré-histórico encontrado na Itália em 1991 – datam de 5.300 anos atrás.

“A qualidade e a complexidade tecnológica da cestaria fazem-nos questionar as suposições simplistas que tínhamos sobre as sociedades humanas antes da chegada da agricultura ao sul da Europa”, afirmou num relatório o líder do estudo, Francisco Martínez Sevilla. Novo lançamento.

Martinez Sevilla, da Universidade espanhola de Alcalá, acrescentou que Cueva de los Murcielagos era um “local único na Europa para estudar os materiais orgânicos de povos pré-históricos”.

Artefactos orgânicos neolíticos, incluindo martelos e sandálias, foram encontrados em Cueva de los Murciélagos, na Andaluzia, sul de Espanha. Universidade de Alcalá / Através do Progresso Científico

As sandálias não tinham cadarços, mas algumas tinham uma única trança fixada no meio que podia ser amarrada no tornozelo do usuário. Sandálias semelhantes de períodos posteriores encontradas em toda a Europa eram feitas de outros materiais, não apenas de grama.

“Este grupo de sandálias representa, portanto, a mais antiga e extensa coleção de calçado pré-histórico, tanto da Península Ibérica como da Europa, e não tem paralelo noutras latitudes”, refere o estudo.

Embora algumas sandálias apresentassem sinais de desgaste, outras não estavam em uso e provavelmente foram feitas para os mortos, disse o estudo.

A caverna já abrigou bens enterrados de uma grande parte da história humana primitiva, talvez com 9.500 anos de idade.

Uma equipe de 20 especialistas de diversas disciplinas, incluindo geólogos e historiadores, trabalhou no projeto em andamento.

A falta de umidade da caverna e os ventos refrescantes constantes fazem dos itens aqui encontrados as ferramentas botânicas mais bem preservadas encontradas no sul da Europa. As mesmas condições levaram a um grande número de descobertas arqueológicas importantes no Médio Oriente, especialmente nas cavernas que rodeiam o Mar Morto.

Os tesouros das cavernas dos morcegos foram descobertos no século XIX, mas o novo estudo é o primeiro a esclarecer totalmente a sua idade e importância.

No local foram encontradas cerâmicas, lascas de sílex e quartzo, uma cabeça de machado polida, bem como dentes de javali decorados e pulseiras de pedra, a maioria dos quais estão agora em exposição em museus de Madrid e Granada. As dúvidas sobre a datação dos itens persistiram até os primeiros testes de datação por radiocarbono na década de 1970.

Mas os cientistas estão mais entusiasmados com plantas perecíveis, como sandálias e cestos, que raramente são encontrados em qualquer condição.

“A cultura material vegetal oferece uma visão única sobre a vida das sociedades pré-históricas. A falta de preservação significa que os materiais perecíveis não foram anteriormente amplamente considerados durante a investigação arqueológica”, afirmou a equipa de investigação no artigo.

Descobertas muito importantes quase nunca escaparam ao estudo.

Os mineiros entraram na Cueva de los Murciélagos em 1857, antes de encontrarem vários corpos parcialmente mumificados. Muitas das ferramentas e cestos de plantas que estavam ao lado deles foram queimados e espalhados pelo local como resultado da mineração, enquanto o restante foi doado às pessoas da aldeia vizinha de Albuñol.

Dez anos depois, o arqueólogo Manuel de Góngora y Martinez visitou a caverna e entrevistou os mineiros e aldeões, preservando muitos dos itens para as gerações futuras. No entanto, a localização original das ferramentas foi perdida para sempre, privando os arqueólogos de um contexto crucial. Restos humanos não foram recuperados.

“Apesar da actividade mineira, este conjunto representa uma das colecções de cestos mais antigas e mais bem preservadas do sul da Europa”, afirmou a equipa de investigação no artigo.