As montadoras europeias estão preocupadas com as proezas dos carros elétricos chineses no Salão Automóvel de Munique

O desafio de reduzir os custos de produção de veículos elétricos na Europa

Custos mais baixos para fechar a diferença de preços com os carros elétricos chineses

As vendas de veículos elétricos na China representavam 8% do total europeu em julho

O Renault R5 EV será 25% a 30% mais barato que o Scenic/Megane

MUNIQUE (Reuters) – As montadoras europeias enfrentam uma batalha decisiva para produzir veículos elétricos de baixo custo e anular a liderança da China no desenvolvimento de modelos mais baratos e mais amigáveis ​​ao consumidor, disseram executivos no salão do automóvel IAA em Munique.

“Temos que diminuir a diferença de custos com alguns dos players chineses que começaram a fabricar carros elétricos há uma geração”, disse Luca De Meo, CEO da Renault (RENA.PA), à Reuters no salão do automóvel, acrescentando que quando os custos de produção caem, os preços também vai cair. . .

Como parte do esforço da montadora francesa em direção à paridade de preços com os chineses, o R5 EV previsto para o próximo ano será 25% a 30% mais barato do que seus modelos elétricos Scenic e Megane, disse De Meo.

Os fabricantes chineses de carros elétricos, incluindo BYD (002594.SZ), Nio (9866.HK) e Xpeng (9868.HK), têm como alvo o mercado de veículos elétricos na Europa, com vendas aumentando quase 55%, para cerca de 820.000 veículos nos primeiros sete meses de 2023. Representa cerca de 13% das vendas totais de automóveis.

A Xpeng planeja expandir-se para mais mercados europeus em 2024, e a Zhejiang Leapmotor Technology (9863.HK) anunciou cinco modelos para mercados internacionais, incluindo a Europa, nos próximos dois anos.

De acordo com a consultoria automotiva Inovev, 8% dos novos veículos elétricos vendidos na Europa até agora este ano foram fabricados por marcas chinesas, acima dos 6% no ano passado e dos 4% em 2021.

Cerca de 41% dos expositores do evento de Munique deste ano estão sediados na Ásia, com a participação de duas vezes mais empresas chinesas, incluindo BYD, Xpeng e fabricante de baterias CATL (300750.SZ).

A chegada dos fabricantes chineses de automóveis eléctricos à Europa levantou preocupações de que pudessem dominar as vendas de automóveis eléctricos.

“Nós (Alemanha) estamos a perder a nossa competitividade”, disse Hildegard Müller, presidente da Associação Automóvel Alemã, acrescentando que o salão automóvel de Munique mostrou “como a elevada pressão da concorrência internacional” torna necessário que a Alemanha invista. Mais sobre eletrificação.

O custo médio de um veículo eléctrico na China foi inferior a 32.000 euros (35.000 dólares) no primeiro semestre de 2022, em comparação com cerca de 56.000 euros na Europa, segundo investigadores da Jato Dynamics.

“O principal segmento do mercado automóvel desaparecerá ou os fabricantes europeus não o farão”, disse o CEO da BMW, Oliver Zipse, no domingo à noite, referindo-se à entrada da China na Europa.

A Mercedes-Benz (MBGn.DE) apresentará o compacto CLA e a BMW (BMWG.DE) o Neue Klasse, ambos visando maior autonomia e eficiência, ao mesmo tempo que reduzem os custos de produção pela metade.

O CEO da Volkswagen (VOWG_p.DE), Oliver Blume, disse aos repórteres que, por meio de suas parcerias na China, a montadora pretende reduzir os custos das células da bateria em 50%.

Embora os fabricantes de automóveis europeus estejam atualmente atrás da China, assumiram um “compromisso significativo” com os veículos elétricos através de parcerias e investimentos significativos em tecnologia, disse o presidente da Xpeng, Brian Guo.

“Eu nunca descartaria a possibilidade de grandes (montadoras) se esforçarem para voltar e se concentrar nesta importante transição”, disse Gu.

Ferdinand Dudenhofer, analista da indústria automobilística, disse que os chineses são “campeões mundiais” na fabricação de baterias, que podem representar 40% do custo de um carro elétrico.

Dudenhofer acrescentou que os fabricantes chineses de baterias com presença na Alemanha estão a ajudar a reduzir os custos dos carros eléctricos, e os políticos alemães precisam de garantir que “não os expulsam do país com estratégias estúpidas de dissociação”.

