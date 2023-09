Exclusivo: Egito compra quase meio milhão de toneladas de trigo russo em acordo especial

CAIRO (Reuters) – A empresa estatal egípcia de grãos comprou cerca de meio milhão de toneladas métricas de trigo russo em um acordo privado e conseguiu negociar preços mais baixos do que os oferecidos em licitações mais tradicionais, disseram quatro traders à Reuters.

O Egipto, um dos maiores importadores de trigo do mundo, começou no ano passado a migrar para a compra directa em vez de licitações, depois da guerra na Ucrânia ter interrompido as suas compras.

A Autoridade Geral de Abastecimento de Mercadorias comprou cerca de 480 mil toneladas métricas de trigo russo da empresa comercial Solaris na sexta-feira a um preço de cerca de 270 dólares por tonelada com base no custo e frete, disseram traders.

Não foi possível obter comentários imediatos da Autoridade Geral de Abastecimento de Mercadorias.

Traders disseram à Reuters que o preço pode ser inferior ao mínimo não oficial estabelecido pelo governo russo para controlar os preços domésticos do trigo.

Outros fornecedores russos de trigo fizeram ofertas na sexta-feira a um preço FBO de US$ 265 por tonelada métrica, acreditando ser o preço mínimo cotado, e um preço C&C de mais de US$ 270 por tonelada.

Os comerciantes disseram à Reuters que o preço mínimo não era juridicamente vinculativo, mas esperava-se que os fornecedores seguissem as instruções do Ministério da Agricultura russo.

Existe uma falta de clareza no mercado relativamente ao nível do preço mínimo russo.

Os comerciantes afirmam que existem preços mínimos diferentes para vendas privadas e vendas em concurso público, bem como preços de venda diferentes todos os meses entre Setembro e Dezembro, e descontos em variedades de trigo com baixo teor de proteína.

Na licitação da semana passada, todos os fornecedores russos apresentaram propostas a um preço fixo de US$ 270 por tonelada métrica em base FOB, com preços C&F variando entre US$ 286,25 e US$ 291 por tonelada métrica.

Os comerciantes disseram à Reuters na altura que isto afectava a competitividade do trigo russo, uma vez que a Autoridade Geral para o Abastecimento de Commodities comprou trigo romeno e francês mais barato.

A Autoridade Geral de Abastecimento de Mercadorias também comprou privadamente um carregamento de trigo búlgaro a 270 dólares por tonelada, incluindo custos de envio, na sexta-feira.

Depois da guerra na Ucrânia ter perturbado as exportações de trigo do país, o Egipto dependia principalmente de cereais russos relativamente baratos.

No ano passado, o Ministro do Abastecimento egípcio disse que comprar diretamente aos fornecedores lhe permitiu negociar melhores preços em tempos de incerteza.

O país do Norte de África está a sofrer uma crise cambial depois de a guerra ucraniana ter causado um choque generalizado na sua economia, levando-o a começar a adiar os pagamentos do trigo.

O governo assinou recentemente um acordo de empréstimo de 500 milhões de dólares com o Escritório de Exportações de Abu Dhabi (ADEX) para comprar trigo importado da Al Dhahirah Agricultural Company, sediada nos Emirados Árabes Unidos.

(Reportagem de Sarah Al-Safty e Michael Hogan)

