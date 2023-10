As missões da NASA espionam características celestiais que lembram uma mão fantasmagórica e um rosto alienígena

Dados do Observatório de Raios-X Chandra da NASA e do Polarimetry Explorer de raios-X contribuíram para esta imagem composta de uma nebulosa semelhante a uma mão brilhante.

O universo está cheio de mistérios esperando para serem resolvidos, e alguns deles parecem especialmente estranhos no Halloween.

A “face” assustadora de Júpiter, uma nebulosa fantasmagórica e um esqueleto em forma de mão são apenas duas das estranhas características celestes recentemente observadas pelas missões da NASA.

A missão Juno, que orbita Júpiter e algumas de suas maiores luas desde 2016, fez seu 54º sobrevoo próximo ao maior planeta do nosso sistema solar em 7 de setembro. O instrumento JunoCam capturou nuvens e tempestades nas regiões norte de Júpiter ao longo do terminal do planeta, ou a linha que separa o lado diurno do lado noturno.

Um rosto semelhante ao de Picasso parece emergir da atmosfera turbulenta num fenômeno chamado pareidolia, no qual os espectadores espiam rostos e outros objetos reconhecíveis dentro de padrões aleatórios.

Os dados primários estão disponíveis publicamente em Site JunoCamFoi processado pelo cientista cidadão Vladimir Tarasov. Durante a passagem próxima, Juno voou cerca de 7.700 quilómetros acima do topo das nuvens do planeta, onde o baixo ângulo da luz solar contribuiu para a natureza dramática da imagem.

Os raios X foram usados ​​pela primeira vez pelo físico Wilhelm Röntgen para obter imagens dos ossos da mão de sua esposa em 1895 – e agora, dois telescópios de raios X revelaram os “ossos” de uma nuvem brilhante em forma de mão que se formou na esteira de uma estrela. meteorito. Desmorona.

A nuvem de gás e poeira, ou nebulosa, formou-se há 1.500 anos, quando uma estrela massiva queimou o seu combustível nuclear interno e entrou em colapso. A nebulosa, conhecida como MSH 15-52, está localizada a cerca de 16.000 anos-luz da Terra.

Quando a estrela entrou em colapso, deixou para trás um denso remanescente conhecido como estrela de nêutrons. Estrelas de nêutrons de rotação rápida e campos magnéticos fortes são chamadas de pulsares. Pulsares recém-formados enviam jatos de material energético e têm ventos fortes, o que levou à formação desta nebulosa em particular.

O pulsar, conhecido como PSR B1509-58, foi observado pela primeira vez pelo Chandra da NASA A saída do pulsar pode ser rastreada até o “pulso”.

Mais de 20 anos depois, o Explorador de Polarimetria de Raios-X da NASA, ou IXPE, passou 17 dias observando a nebulosa. Esta é a campanha de observação mais longa do observatório espacial desde então Será lançado em dezembro de 2021. Os resultados das operações do novo telescópio foram publicados na segunda-feira Jornal Astrofísico.

“Os dados do IXPE nos fornecem o primeiro mapa do campo magnético na mão”, disse o principal autor do estudo, Roger Romani, professor de física na Universidade de Stanford, na Califórnia, em um comunicado. “As partículas carregadas que produzem os raios X viajam ao longo do campo magnético, determinando a forma básica da nebulosa, tal como fazem os ossos da mão humana.

As capacidades únicas de observação do telescópio permitem aos cientistas identificar onde as partículas da nebulosa estão a ser aceleradas por regiões turbulentas dentro do campo magnético.