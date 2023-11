Expandir o habitat dos morcegos vampiros aumenta o risco de raiva, diz estudo

Um novo estudo sobre morcegos vampiros, embora perfeitamente cronometrado para a época do Halloween, está a soar alarmes para a cadeia de abastecimento alimentar e para a saúde pública.

o estudo, Publicado quinta-feira na revista EcologiaDescobriu que as alterações climáticas estão ligadas à variedade de habitats dos morcegos hematófagos e aumentam o risco de surtos de raiva.

“As mudanças climáticas em curso estão ligadas a mudanças distributivas [vampire bats] “Em conjunto com as mudanças a nível continental no risco de propagação do RABV da vida selvagem para os animais domésticos”.

O estudo identificou 20 ocorrências de morcegos vampiros no Extremo Norte e criou um modelo para mostrar quanto tempo pode levar para um morcego vampiro sobreviver nos Estados Unidos. O morcego poderia “expandir seu alcance para o território continental dos Estados Unidos nos próximos 27 anos”, disse o estudo.

“A variável climática que mais influenciou a mudança de alcance [vampire bat] O estudo disse que a distribuição era sazonalidade das temperaturas históricas… uma variável intimamente ligada às mudanças climáticas.

A raiva pode afetar o gado à medida que se espalha para os habitats dos morcegos

A raiva é atualmente uma doença rara que afeta humanos nos Estados Unidos, com um a três casos ocorrendo a cada ano. De acordo com os Centros de Controle de Doenças. O principal impacto da doença é na pecuária, com a raiva custando à indústria pecuária mexicana mais de US$ 46,7 milhões anualmente, de acordo com Relatório do USDA 2020.

As autoridades dos EUA tomaram medidas para se preparar para a chegada do morcego vampiro. Programa Nacional de Gerenciamento da Raiva do USDA Publicou um relatório em setembro O programa implementou a vigilância de doenças na pecuária em 2016 e tem uma campanha para educar os agricultores nos Estados Unidos e no México sobre os sinais de mordidas de morcegos vampiros, disse ele.

“Esta espécie de morcego é de grande preocupação na agricultura devido à sua capacidade de transmitir doenças, infectar o gado e causar infecções. A raiva é o problema mais óbvio devido aos cuidados com o gado e ao potencial para infectar seres humanos”, Gary Joyner, Texas Farm Bureau porta-voz, disse. Com fio disse.

Quais são os sintomas da raiva?

Os sintomas da raiva em humanos e animais são frequentemente semelhantes, de acordo com o CDC. Após a exposição, ocorre um período de incubação, durante o qual o vírus chega ao cérebro. O período de incubação pode durar de semanas a meses e pode variar dependendo da localização do local de exposição no corpo, do tipo de vírus da raiva e de qualquer imunidade existente.

No início, os sintomas podem parecer semelhantes aos da gripe, incluindo fraqueza, desconforto, febre ou dor de cabeça. Também pode-se sentir desconforto, formigamento ou coceira no local da picada. O CDC afirma que esses sintomas podem durar vários dias.

A partir daqui, os sintomas podem desenvolver-se e tornar-se mais graves, incluindo:

Disfunção cerebral

ansiedade

confusão

Incitamento

delírio

Comportamento anormal

Alucinações

Hidrofobia (medo de água)

insônia

Assim que aparecem os sinais clínicos de raiva, o CDC afirma que a doença é quase sempre fatal, com menos de 20 casos humanos de raiva documentados.

O CDC diz Sintomas de raiva em animais É semelhante aos humanos, desde os primeiros sintomas até os sintomas neurológicos que levam à morte.

O que fazer se você suspeitar que um animal tem raiva

Direção-Geral da Saúde recomendar Vários cursos de ação diferentes dependem do tipo de animal que foi exposto à raiva.

Nos cães, os gatos e furões atualmente vacinados devem ser revacinados imediatamente e monitorizados durante 45 dias. Se apresentarem algum sinal de doença, o CDC afirma que o animal deve ser avaliado por um veterinário e comunicado ao departamento de saúde local.

Se apresentarem sinais de raiva, devem ser sacrificados, e o CDC diz que a cabeça do animal deve ser submetida a um laboratório de diagnóstico para teste.

Se o gado estiver exposto à raiva e estiver ciente da vacinação antirrábica, deverá ser revacinado imediatamente e monitorado por 45 dias.

Se você tiver outros mamíferos expostos à raiva, eles devem ser sacrificados imediatamente.