Rocket Lab planeja lançar uma missão a Vênus no final de 2024

WASHINGTON – O Rocket Lab espera lançar uma tão esperada missão a Vênus com financiamento privado no final de 2024, aproveitando sua experiência em uma missão à Lua.

Falando em uma reunião do Venus Exploration Analysis Group, ou VEXAG, em 29 de outubro, Christopher Mundy, engenheiro-chefe de sistemas para missões interplanetárias do Rocket Lab, disse que a empresa definiu uma data de lançamento de 30 de dezembro de 2024, para o lançamento do foguete. . Missão do Laboratório de Foguetes a Vênus.

A missão, também chamada de Venus Life Finder, enviará uma pequena espaçonave a Vênus. Uma sonda se destacará e entrará na atmosfera do planeta, equipada com um instrumento, um autofluorômetro, para detectar a presença de compostos orgânicos em gotículas nas nuvens do planeta. A missão é O primeiro de uma série proposta por cientistas do MIT Para procurar evidências de vida na atmosfera de Vênus.

O Rocket Lab está colaborando com o MIT e outros na missão, que depende de financiamento privado. A missão estava prevista para ser lançada em maio de 2023, mas a empresa adiou porque estava trabalhando em outras prioridades. “A missão Vênus é um projeto noturno e de fim de semana”, disse o CEO do Rocket Lab, Peter Beck, em uma entrevista em abril. “Isso é deixado de lado o tempo todo, mas ainda estamos trabalhando nisso.”

Mandy disse que a empresa está fazendo bons progressos na missão. “Nós adquirimos vários componentes de fornecedores externos”, disse ele, incluindo o sistema de proteção térmica da sonda fornecido pelo Centro de Pesquisa Ames da NASA e o instrumento principal da Droplet Measurement Technologies. A previsão é que sejam entregues até o final do ano, permitindo que a espaçonave seja montada, integrada e testada no próximo ano.

O cronograma atual prevê o lançamento em 30 de dezembro, embora Mandy não tenha revelado a duração do período de lançamento da missão. O foguete Electron colocará a espaçonave de 315 quilogramas na órbita baixa da Terra, onde realizará uma série de manobras de elevação de órbita que levarão a um sobrevôo lunar para enviar a espaçonave a Vênus. Esta linha do tempo resultaria na chegada da espaçonave a Vênus em 13 de maio de 2025.

A sonda se separará da fase de voo e coletará dados por cerca de cinco minutos enquanto desce através das nuvens na atmosfera superior do planeta. A espaçonave transmitirá então os dados coletados por 20 minutos antes de atingir uma altitude de cerca de 22 quilômetros, onde a pressão atmosférica atinge 20 atmosferas, limite que a sonda foi projetada para suportar. Ele acrescentou que as temperaturas internas também atingirão os limites que a eletrônica pode suportar ao mesmo tempo.

A missão foi projetada para aproveitar o hardware e o design da missão usado no CAPSTONE, a missão lunar financiada pela NASA lançada no Electron em junho de 2022 usando um estágio de cruzeiro chamado Lunar Photon. “É o mesmo ônibus que foi projetado, fabricado e lançado para a missão CAPSTONE”, disse. “Como temos financiamento privado e tentamos manter o baixo custo, reutilizamos muitos projetos existentes, o que reduz a quantidade de engenharia que temos que fazer.”

Embora os cientistas do MIT tenham planos para missões posteriores e mais ambiciosas, a sonda Vênus é principalmente uma demonstração do Rocket Lab. “O próprio Rocket Lab atualmente não tem ambições de financiar outras missões”, disse ele. “Esperamos que, ao provar que isto é possível, possamos gerar mais interesse. O custo desta missão será muito inferior ao habitual, o que poderá encorajar as agências governamentais a apoiar este tipo de missão.”

Entre os participantes da reunião da VEXAG estava Lori Glaze, diretora da Divisão de Ciência Planetária da NASA. “O aumento da capacidade é ótimo para todos”, disse ela sobre a missão planejada. “Estou realmente ansioso pelo lançamento do Rocket Lab.”

O Rocket Lab não divulgou o custo da missão, que contribui para o lançamento, fase de voo e sonda de entrada, mas provavelmente se enquadrará na menor categoria de missões científicas planetárias da NASA, chamada SIMPLex, com um custo máximo de US$ 55 milhões. No entanto, Glaze disse que a NASA está atrasando as chamadas para futuras missões SIMPLEx devido aos orçamentos limitados.

