Billy Miller, vencedor do Emmy Y&R diurno e do GH Vet, morre aos 43 anos

Billy Millerum veterinário três vezes vencedor do Daytime Emmy Award, mais conhecido por seus papéis Os jovens e os inquietos E Hospital Público, Ele morreu. Ele tinha 43 anos.

de acordo com Michael FairmanTVMiller morreu na sexta-feira, 15 de setembro. A causa da morte não era conhecida.

Mais de TVLine

O nativo de Tulsa, Oklahoma, entrou no cenário televisivo diurno em 2007, quando se juntou ao elenco da série todos os meus filhos Como Richie Novak. Uma passagem de dois anos na novela ABC abriu o caminho para seu papel de destaque Os jovens e os inquietos“Billy Abbott. Ele foi o quarto ator a interpretar Billy no drama de maior audiência da CBS, mas assumiu o papel. É importante notar que durante seus seis anos no programa (2008-2014), ele ganhou três Daytime Awards Emmys (dois para Melhor Ator Coadjuvante e um para Melhor Ator Principal).

Em 2014, Miller pulou Hospital PúblicoOnde ele assumiu o papel de Jason Morgan/Drew Cain em vez de Steve Burton. Ele deixou a novela ABC em 2019.

Os créditos do horário nobre de Miller incluíam passagens como convidado CSI: Nova York, Justificado, The Ringer, Crimes Graves, Ternos E Ray Donovan. Ele também reapareceu na primeira temporada do drama da Apple TV + E verdade seja dita Como o marido de Lani, Lizzy Caplan.

O melhor da TVLine

Obtenha mais em TVLine.com : Siga-nos Twitter , Facebook , as notícias

Clique aqui para ler o artigo completo.