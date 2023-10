As bombas que chovem sobre Gaza vindas de Israel são mais do que assustadoras, mais do que loucas | O conflito israelo-palestiniano

Cidade de Gaza Na terceira noite do bombardeamento contínuo de Gaza, ficámos todos acordados até tarde em casa dos meus pais: eu, o meu filho pequeno, as minhas irmãs, os meus irmãos, as minhas sobrinhas, sobrinhos e os meus pais, amontoados no escuro, a ouvir ao som de nossa cidade sendo bombardeada e nosso povo exterminado.

Finalmente fomos para a cama, de exaustão, não porque as coisas tivessem se acalmado.

Passamos horas brincando com as crianças mais velhas, desenhando e brincando, dizendo que os barulhos eram fogos de artifício. Eu não acho que eles acreditaram em nós.

Meu bebê estava choramingando um pouco e finalmente caiu em um sono exausto, acordando com cada som alto e grito. Eu o trouxe para a casa dos meus pais depois que nossa casa ficou inabitável devido a um míssil israelense que a atingiu enquanto estávamos lá fora. Meu marido e minha filha estavam na casa dos meus sogros.

Menos de meia hora depois de fechar os olhos, acordamos com um som assustador.

Carreguei o bebê imediatamente, sem pensar muito. Meu corpo sabia que tínhamos que sair, e todos os outros também. Estávamos todos correndo.

Em segundos, o ar ficou cheio de poeira e cheiro de pólvora, tornando-se insuportável.

Ouvimos nossos vizinhos gritando e chorando e não sabíamos o que diziam.

Também não conseguíamos ver nada, nossos olhos estavam cheios de poeira, detritos e choque.

Isso foi muito mais próximo do que qualquer experiência que já tivemos, e o zumbido em nossos ouvidos parecia ecoar em nossos olhos.

Quão perto é isso? Quem foi bombardeado?

Nós tropeçamos na rua e olhamos na direção em que nossos vizinhos estavam correndo. O prédio que foi bombardeado era um prédio de apartamentos de quatro andares localizado a poucos metros da casa dos meus pais, a poucos metros de distância.

Vimos escombros na rua, mas não muitos porque a polícia nos disse para voltarmos para casa rapidamente. Eles não tinham certeza se este era um míssil de “alerta” ou o ataque principal.

Se fosse um míssil de “alerta”, isso significaria que, em cerca de 15 minutos, um míssil maior e mais desagradável pousaria na mesma casa e a destruiria.

Os vizinhos do outro lado da rua abraçaram as famílias que tinham escapado do edifício atingido e levaram-nas para casa, e a minha família voltou para dentro e reuniu-se no piso térreo.

Olhamos um para o outro em silêncio, alguns olhos brilhando de lágrimas. Nossos nervos estavam tão tensos que eu não esperava ouvi-la gritar dentro do meu corpo. Haverá outro ataque?

Ouvimos sons de ambulâncias. Quem ficou ferido?

Eu me perguntei como poderia haver um míssil em qualquer lugar do mundo maior que este. Como os humanos deveriam suportar algo tão terrível?

Depois de bastante tempo e a poeira da casa ter baixado um pouco, ouvimos pessoas se movendo lá fora e decidimos sair.

Na rua, dezenas de pessoas reuniram-se em torno do edifício desabado, moradores atônitos olhando para os escombros que substituíram a sua casa, a sua história, as suas memórias, a sua família – tudo desaparecido.

Voltamos para dentro. Não havia realmente nada que pudéssemos fazer lá fora, então voltamos a dar uma olhada em nossa casa e em nossos pertences cobertos de poeira.

Começamos a receber dezenas de mensagens e ligações de amigos e parentes perguntando se estávamos bem.

“Fomos notícia hoje”, disse minha irmã sarcasticamente. Ela sempre foi conhecida por seu senso de humor negro.

Incapaz de falar, afundei-me no sofá mais próximo, segurando meu bebê. De alguma forma, por algum milagre, ele dormiu durante tudo isso, e agradeci a Deus por ele não ter sido acordado por aqueles sons.

As crianças que estavam acordadas olhavam para nós com olhos arregalados e rostos pálidos. Quatro dos meus sobrinhos têm menos de quatro anos e, quando olhei para os rostos das mães, percebi que estávamos todos igualmente impotentes para protegê-los deste trauma.

O som das bombas continuou, como continuou durante o resto da noite.

Tornou-se meio normal, quando há uma pausa fico esperando o próximo momento.

Dia e noite, a casa treme com a queda de granadas, destruindo a vida das pessoas.

Isto só pode ser descrito como um bombardeamento genocida sustentado.

Além de assustador e louco.