As plataformas de mídia social estão inundadas com notícias falsas sobre a guerra entre Israel e o Hamas Notícias nas redes sociais

Horas depois de o Hamas, o grupo militante palestino, ter atacado Israel no sábado, a rede social de propriedade do homem mais rico do mundo, Elon Musk, estava repleta de vídeos, fotos e informações falsas falsas sobre o conflito.

“Imagine se isso estivesse acontecendo em nossa vizinhança, com sua família”, postou Ian Miles Cheung, um comentarista de extrema direita com quem Musk interage frequentemente, ao lado de um vídeo que ele afirmava mostrar combatentes palestinos matando cidadãos israelenses.

Community Note, um recurso X que permite aos usuários adicionar contexto às postagens, disse que as pessoas no clipe eram membros das autoridades israelenses, não do Hamas.

Mas o vídeo ainda está em execução e gerou milhões de impressões. A pesquisa da Al Jazeera mostrou que centenas de outras contas X compartilharam o clipe na plataforma, algumas com marcas de verificação.

A desinformação – notícias falsas espalhadas intencionalmente – sobre a guerra e o conflito israelo-palestiniano em geral também se espalhou por outras redes sociais como Facebook, Instagram e TikTok, mas graças às políticas renovadas de Musk que permitem que qualquer pessoa pague pela validação, bem como grandes meios de comunicação. Com demissões generalizadas nas equipes de confiança e segurança do X, a plataforma parece ter visto o pior.

X e Meta, dona do Facebook, Instagram, Threads, TikTok e BlueSky, não responderam ao pedido de comentários da Al Jazeera.

Na segunda-feira, X anunciou que houve mais de 50 milhões de postagens na plataforma no fim de semana sobre o conflito.

Em resposta, a empresa disse que removeu contas recém-criadas ligadas ao Hamas, elevou “dezenas de milhares de postagens” compartilhando mídia gráfica e discurso de ódio e atualizou suas políticas que definem o que a plataforma considera “interessante”.

“Essas grandes empresas ainda estão perplexas com a disseminação da desinformação, mesmo que ninguém se surpreenda com isso”, disse Irina Raico, diretora do Programa de Ética na Internet da Universidade de Santa Clara.

“Eles estão divulgando números: quantas postagens foram removidas, quantas contas foram bloqueadas, quais configurações você pode querer alterar se não quiser ver a carnificina. O que eles não divulgam é as suas métricas para o seu fracasso: quantas desfigurações não foram acompanhadas de feedback “Sociedade” ou de outra forma classificada, e por quanto tempo. Cabe aos jornalistas e investigadores documentar os seus fracassos depois de acontecerem.

Ao longo dos últimos anos, os maus atores têm utilizado repetidamente plataformas de redes sociais para espalhar desinformação em resposta a conflitos do mundo real. Em 2019, por exemplo, rumores e boatos inundaram o Twitter e o Facebook depois que as potências nucleares Índia e Paquistão chegaram à beira da guerra depois que o Paquistão abateu dois aviões de guerra indianos e capturou um piloto indiano.

Esta semana, no local helicóptero.

Vários investigadores de desinformação, tanto nas redes sociais como em entrevistas à Al Jazeera, indicaram que as imagens eram de um videojogo chamado “Arma 3”. A postagem, que contém feedback da comunidade, ainda está no ar e tem mais de meio milhão de visualizações.

Outra postagem de Jim Ferguson, um influenciador britânico da mídia social, afirma mostrar soldados do Hamas usando armas dos EUA “abandonadas no Afeganistão, usadas para atacar Israel”.

Mas de acordo com as Notas da Comunidade, a foto mostra soldados talibãs de 2021, não o Hamas. A postagem de Ferguson, que ainda está disponível na plataforma, recebeu mais de 10 milhões de visualizações.

Dina Sadiq, pesquisadora do Oriente Médio no DFRLab do Atlantic Council, disse à Al Jazeera que outra narrativa falsa que sua equipe viu se espalhar nas plataformas foi que o Hamas recebeu ajuda de dentro de Israel para planejar o ataque.

“Há imagens antigas e recicladas circulando online e isso é esmagador e torna difícil para os usuários distinguirem o que é real e o que não é real”, disse Sadiq.

A desinformação sobre o ataque também está circulando entre plataformas, acrescentou Sadiq. “Alguns vídeos do TikTok chegam ao X, e alguns clipes que apareceram primeiro no Telegram podem depois ser assistidos no X”, disse ela.

“A enxurrada de golpistas espalhando mentiras e ódio sobre a crise entre Israel e Gaza nos últimos dias, combinada com algoritmos que promovem agressivamente conteúdos extremistas e preocupantes, é exatamente a razão pela qual as redes sociais se tornaram um lugar tão ruim para acessar informações confiáveis”, Imran Ahmed, O CEO do Centro de Combate ao Ódio Digital disse à Al Jazeera.

“As empresas de tecnologia provaram ser desinteressadas, se não totalmente cúmplices, na disseminação de propaganda perigosa.”