As ações subiram quando o S&P 500 atingiu um novo recorde para iniciar uma semana repleta de lucros

A recuperação do mercado de ações ainda gira em torno da tecnologia.

Os estrategistas pediram uma recuperação mais ampla do mercado, mas espera-se que as grandes empresas de tecnologia sejam o motor do crescimento dos lucros do quarto trimestre no S&P 500, de acordo com novos dados da FactSet.

Como explica Josh Schaeffer, do Yahoo Finance, cinco dessas empresas – Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon e Meta – estão programadas para divulgar seus resultados trimestrais esta semana.

Espera-se que os lucros da Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL, GOOG), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Meta (META) e Nvidia (NVDA) cresçam 53,7% no quarto trimestre. Enquanto isso, as outras 494 empresas do S&P 500 deverão registar uma queda de 10,5%.

