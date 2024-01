Os futuros de ações pouco mudaram antes dos grandes ganhos de tecnologia e da decisão da reunião do Fed: atualizações ao vivo

uma hora atrás

O crescimento do lucro empresarial global pode ficar sob pressão este ano, à medida que a economia global diminui ligeiramente, de acordo com Mislav Matejka, estrategista do JP Morgan.

“No geral, somos cautelosos quanto às perspectivas de lucros globais, dadas as margens elevadas, os riscos de preços e as decepções de volume”, escreveu Matejka. “A previsão consensual de que a dinâmica do lucro por ação irá acelerar novamente neste ano e no próximo pode ser muito otimista.”

“Dentro disto, as perspectivas de lucros regionais relativos são importantes para o desempenho regional relativo. Mais recentemente, o desempenho superior nos EUA foi apoiado por uma melhor dinâmica relativa do lucro por ação”, acrescentou Matejka.

-Fred Imbert